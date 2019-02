Super Bowl: Avengers 4, The Handmaid´s Tale y todos los trailers de la noche

Martín Fernández Cruz SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 4 de febrero de 2019 • 02:57

Uno de los grandes atractivos del Super Bowl es la avalancha de adelantos de ficciones de la pantalla chica y grande. Y este año no fue la excepción, porque el segmento dedicado a los trailers y teasers permitió descubrir más de esperados títulos como Los Vengadores 4: Endgame, The Handmaid´s Tale o la nueva versión de La dimensión desconocida. Por ese motivo, repasamos todos los avances que se exhibieron en el popular evento deportivo.

Avengers 4: Endgame

Con seguridad el plato más fuerte de la velada fue un nuevo trailer de la película que cerrará la historia no solo de los héroes y su lucha contra Thanos, sino también, de los personajes que hasta el momento fueron el corazón del universo Marvel en el cine. El avance de treinta segundos muestra muy pocas novedades con respecto al trailer presentado en diciembre pasado. En el clip aparecen una sucesión de escenas que indagan en cómo se encuentra el mundo luego de la desaparición de la mitad de la población. Tony Stark (Robert Downey Jr.) junto a Nebula (Karen Gillian) construyendo lo que se supone es una nave para escapar del planeta Titan; la Viuda Negra (Scarlett Johansson) nuevamente rubia, practica tiro al blanco; Ant- Man (Paul Rudd) enfunda su traje junto a War Machine (Don Cheadle), Rocket (Bradley Cooper) en la Tierra junto a Thor (Chris Hemswroth) y a un renovado Hawkeye (Jeremy Renner) en su nueva identidad de Ronin. La presencia que destaca por la de todos ellos, es la de Steve Rogers (Chris Evans) asegurando que ellos "no olvidan" lo que sucedió, junto a una imagen de su brazo tomando nuevamente el icónico escudo de Capitán América.

Es un teaser demasiado breve para la enorme expectativa que hay por la película. Pero se entiende que los directores del film, Joe y Anthony Russo, de momento no pueden filtrar material de la historia porque eso sería estropear la infinidad de sorpresas que esconde el largometraje. Avengers 4: Endgame se estrena el 25 de abril.

The Handmaid´s Tale

Con solo dos temporadas en su haber, esta serie se ubicó entre las más prestigiosas de la actualidad. The Handmaid´s Tale estrenó un avance y mostró a Offred (Elisabeth Moss) decidida a continuar su revolución. El clip comienza como si fuera una suerte de informativo, en el que una voz en off explica que muchas mujeres van hacia sus trabajos y que decenas de niños nacerán en el seno de familias felices. Pero el mensaje es interrumpido con la voz de la protagonista que dice "despierta América", una frase que como el subtexto de la propia ficción, esconde un sentido fuertemente político que derriba los límites la pantalla chica. El adelanto no reveló la fecha de estreno de los nuevos episodios, pero se espera que debuten entre finales de abril y principios de junio, como sucedió con las temporadas anteriores.

Toy Story 4

La nueva película de Pixar tuvo su merecido protagonismo en el Super Bowl. El avance mostró en movimiento a Bo Peep, la novia de Woody (Tom Hanks), quien no estuvo en la tercera parte de la saga. Pero lo más importante es que reveló la presencia de un parque de diversiones, uno de los lugares en los cuales tendrá parte la historia. Toy Story 4 se estrenará el 20 de junio.

Nosotros

Después del éxito de ¡Huye!, el director Jordan Peele se convirtió en una de las grandes promesas del cine de terror. Y en su segundo largometraje, el realizador busca superar las expectativas. Luego de un primer avance estrenado en diciembre, el Super Bowl fue el marco ideal para lanzar un nuevo clip. La historia de Nosotros presenta a un matrimonio que durante una feliz estadía en una playa, es invadido por una macabra familia que, al parecer, es una versión siniestra de ellos mismos. Nosotros llegará a Argentina el próximo 21 de marzo.

La dimensión desconocida

La mítica serie televisiva creada por Rod Serling marcó a fuego la década de los sesenta. Paranoias de todo tipo, invasiones alienígenas silenciosas y personajes enajenados eran los protagonistas de esta antología que encapsulaba los miedos de una sociedad sumergida en la guerra fría. Y en 2019, la serie vuelve pero con Jordan Peele en el rol del anfitrión. Con un original avance que se mimetiza con el Super Bowl y la popular melodía que es sinónimo de suspenso, el trailer presenta a Peele como el nuevo conductor, y anuncia que el primero de abril llegará la primera temporada.

Capitana Marvel

Si bien la primera película de Marvel protagonizada por una superheroína ya tuvo algunos avances, poco a poco comienzan a aparecer nuevos anuncios que aumentan la expectativa de los fans. En el breve clip, se ven nuevas peleas y gana protagonismo Monica Rambeau (Lashana Lynch), compañera de Carol Danvers (Brie Larson) en las fuerzas aéreas y, en los cómics, sucesora de la Capitana Marvel. Como se ve en el teaser de treinta segundos, las escenas de acción serán uno de los aspectos más importantes del inminente film. Capitana Marvel se estrena en Argentina el 7 de marzo.

Battle Angel: La última guerrera

Después del fracaso de The Ghost in the Shell, Hollywood se anima a adaptar un nuevo cómic japonés. Producida por James Cameron y dirigida por Robert Rodríguez, Battle Angel: La última guerrera es un film de ciencia ficción que presenta a una androide desechada que luego de ser rescatada por un ingeniero especializado en robótica, se revela como una experta luchadora. En un mundo en decadencia, Alita deberá descubrir su propio pasado mientras enfrenta a una galería de peligrosos y violentos cyborgs. Battle Angel: La última guerrera llegará a los cines el 14 de febrero.

Scary Stories to Tell in the Dark

Con guión de Guillermo del Toro, este film de terror cuenta la historia de un grupo de chicos que deciden investigar qué se esconde detrás de una serie de macabros asesinatos que ocurren en su pueblo natal. El largometraje aún no tiene fecha de estreno oficial en el país.