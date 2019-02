También se dirigió a Donald Trump, y le dijo: "Estás cometiendo errores que te van a manchar de sangre las manos" Crédito: Captura de pantalla

En medio de la crisis que golpea a Venezuela , el presidente Nicolás Maduro brindó una entrevista al programa de televisión español La Sexta. Allí, el periodista Jordi Évole le consultó que le diría a los distintos mandatarios del mundo si los tuviera en frente. Cuando le llegó el turno al presidente argentino, Mauricio Macri , el venezolano fue contundente: "A Macri... Que se ponga los patines porque va fuera de la Presidencia este año".

También se dirigió al presidente estadounidense, Donald Trump , a quien le dijo: "Para ahí... Estás cometiendo errores que te van a manchar de sangre las manos". Y agregó: "Estados Unidos quiere regresarnos al siglo XX de golpes de estado militares, de gobiernos títeres subordinados a sus mandos y de saqueo de nuestros recursos naturales, y eso es inviable. América Latina y el Caribe no puede volver a ser el patio trasero de los Estados Unidos". Además, Maduro dijo que tiene "más pruebas" de que Trump lo quiere matar. "El atentado contra mi, del 4 de agosto con drones, se autorizó en la Casa Blanca y se le hizo el seguimiento ahí. Ese atentado se hizo para eliminarme físicamente".

Al comienzo del encuentro, Évole le dijo que se sentía "un privilegiado" por tener ese encuentro, y agregó: "Más que otros compañeros míos que estos días han sido detenidos o deportados de su país". Maduro negó que esto sea así y dijo que son "montajes". Culpó, entonces, a "la campaña permanente de desgaste que hace parecer a Venezuela como un monstruo o una dictadura". Y agregó: "En el ejercicio pleno de la libertad de expresión hay una gran manipulación sobre Venezuela de todas las agencias de noticias y medios de comunicación internacionales".

"En buena medida, creo que lo que esta sucediendo en Venezuela es un milagro. Ser sometidos a la presión y las amenazas del poder occidental y estar en paz dentro de Venezuela, estar en batalla dentro de Venezuela y estar dando pasos de avance hacia lo que va a ser una gran victoria de la verdad", dijo.

En ese momento, el periodista le consultó si había pensado "en irse". "¿Irse para dónde?", respondió Maduro, y agregó: "¿Por qué si el pueblo me eligió para 6 años?". Évole insistió y le preguntó si, por la convulsión en la que está el país, había pensado que podría ser bueno que se fuese. "Yo creo que lo bueno para el país es que se respete la Constitución y la voluntad de los venezolanos. Yo soy el primero que lo hace, yo juré respetar y hacer respetar la Constitución y la voluntad nacional, y eso lo que debo hacer: cumplir mi deber".

Si bien Maduro consideró que la situación del país "no va a acabar mal", dijo que asume toda su responsabilidad "para bien o para mal". El presidente no descartó que esto derive en una guerra civil pero dijo que "depende del nivel de locura y agresividad del imperio del norte y de sus aliados de occidente".

"El pueblo se esta armando", contó Maduro, y el español recordó que Hugo Chávez al asumir el poder había dicho "nunca más las armas, nunca más la violencia". Ante lo cual el venezolano dijo que su país "se está preparando para defender el derecho a la paz". "Me asusta lo que dice señor Maduro -interrumpió Évole- miles de venezolanos inocentes pueden pagar con su vida".

Maduro disparó: "Nosotros no vamos a entregar Venezuela". Para evitar que se "derrame sangre", el periodista habló de la alternativa que propuso la Unión Europea para que se convoque a elecciones presidenciales. "No aceptamos 'ultimátums' de nadie", respondió el entrevistado.

"¿Usted tiene miedo de perder las elecciones presidenciales?", consultó el español, y Maduro contestó: "No me niego a convocarlas, hay elecciones en 2024. No nos importa para nada lo que diga Europa de Venezuela, Europa que se encargue de sus problemas como el desempleo, el crecimiento económico o la migración". Además, dijo que está "tranquilo con su consciencia".

Sobre el líder de la oposición, Juan Guaidó , opinó: "Es una payasada autoproclamarse, no tiene base constitucional". Luego de decir que "hay un solo presidente", consideró que el jóven "no está facultado para asumir la máxima investidura del país", y agregó: "Solo el pueblo elige y sólo el pueblo quita".

Además, Évole le preguntó "¿por qué considera que Guaidó da un golpe de Estado si no ha habido violencia ni alzamiento militar?". Sobre este concepto de "golpe de estado", el periodista siguió: "Usted habla de los golpes de Estado de Leopoldo López, pero cada año conmemora el golpe de Estado del 92 de Hugo Chávez". Si bien Maduro dijo que "lo que pasó en el '92 fue una circunstancia excepcional, fue una insurrección militar bolivariana", aclaró que no debe haber "nunca más insurrecciones ni golpes".

Finalmente, Maduro negó que hubiera "una crisis humanitaria". "Tiene una política de atención social pero no le permiten paliar las heridas de la guerra económica", sostuvo, y opinó que "mucha gente que deja Venezuela ha ido engañada, se va con una esperanza que es una falsa visión".