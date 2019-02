Mearns, directivo de la sociedad Blue Water Recoveries, que fue contratada por la familia del futbolista para realizar la búsqueda submarina.

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 4 de febrero de 2019 • 08:40

LONDRES (AFP).- "La mayor parte" de la avioneta en que el futbolista argentino Emiliano Sala y su piloto desaparecieron hace dos semanas fue hallada e identificada en el fondo del canal de la Mancha, explicó el lunes la empresa privada que participó en la operación.

Hallan el avión que transportaba a Emiliano Sala - Fuente: AFP 00:59

Video

"Está roto pero la mayor parte está ahí", afirmó a la radio BBC David Mearns, directivo de la sociedad Blue Water Recoveries, que fue contratada por la familia del futbolista para realizar la búsqueda submarina.

La familia quiere desesperadamente que se recupere el avión David Mearns

La avioneta monomotor había desaparecido de los radares el 21 de enero sobre el canal de la Mancha, a una veintena de kilómetros al norte de la isla británica de Guernesey. Fue localizado este domingo cerca de ese lugar.

Las tareas de rescate ubicaron el avión sumergido en el Canal de la Mancha. Crédito: Marine Traffic

"Hicimos una serie, una larga serie de pases de alta resolución que han podido definir que se trataba de un avión muy probablemente y después llamamos a un barco más grande el 'Geo Ocean 3', que es el que ha sido contratado por la AAIB", la Oficina británica de Investigación de Accidentes Aéreos, explicó Mearns.

"Se sumergieron con un vehículo operado a distancia, que es un sumergible con cámaras y luces y de hecho confirmaron que era el avión", agregó. "Vieron el número de matrícula y para sorpresa de todos la mayor parte del avión está allí".

Así es la isla donde el avión de Sala desapareció de los radares - Fuente: YouTube 01:51

Video

No se sabe todavía si los cuerpos de Sala, de 28 años, y el piloto David Ibbotson, de 59 años, están el interior, precisó el especialista cuya empresa trabajó en coordinación con las autoridades británicas.

Recuperación de los restos

"La familia quiere desesperadamente que se recupere el avión", afirmó Mearns. "Sienten que han hecho realmente más allá de lo que cualquier tipo de familia normal hubiera hecho jamás, recaudando este dinero para llevar a cabo una búsqueda financiada con fondos privados para salir y obtener este resultado tan rápidamente y ahora sienten que es la responsabilidad del gobierno tomar los siguientes pasos".

Dado que se trata de la escena de un accidente, ahora "la policía está involucrada" y no procede intentar recuperar la avioneta con medios privados, subrayó.

La repercusión en los medios internacionales. Crédito: Captura

Las autoridades británicas anunciaron el domingo por la noche haber hallado los restos del aparato pero no precisaron cuándo ni cómo prevén sacarlos a la superficie, una operación complicada dadas las difíciles condiciones meteorológicas que se registran en la zona en invierno.

Horacio Sala, el padre de Emiliano, tildó de "mal sueño" la noticia en declaraciones a Crónica TV. "No lo puedo creer, esto es un sueño, un mal sueño", afirmó el padre del futbolista, que se encuentra en Argentina, tras enterarse de la noticia, al parecer por la llamada de la televisión.

El padre de Sala aseguró no haber tenido comunicación directa con el resto de familiares desplazados a Nantes, en el oeste de Francia.

"Me comunico todos los días con ellos pero como no tengo WhatsApp, cuesta llamarlos o que me llamen. Me decían que pasaban los días y no había noticias de Emiliano ni del avión", comentó en voz baja Sala en la breve entrevista televisiva.

El barco contratado por la familia Sala propició el hallazgo del avión siniestrado. Crédito: A2 Sea survey

El principio del fin

El atacante argentino habían partido desde Nantes, donde jugaba desde hace año y medio, hacia Cardiff, en Gales, para incorporarse al club que lo acababa de fichar por una suma estimada en 17 millones de euros, un récord para este equipo británico amenazado con el descenso a segunda división.

El control de tráfico aéreo de la isla de Jersey explicó que el día de la desaparición la avioneta volaba a 5.000 pies (unos 1.700 metros de altura), pero antes de desaparecer de los radares pidió autorización para descender hasta 2.300 pies.

Los jugadores de Cardiff City y una remera en homenaje a Sala. Fuente: Reuters - Crédito: Rebecca Naden

Las búsquedas submarinas, en cooperación entre Blue Water Recoveries y la AAIB, comenzaron el domingo en una zona de 13 kilómetros cuadrados al norte de la isla de Guernesey, aprovechando las mejores condiciones meteorológicas.

El 26 de enero, dos días después de la suspensión de las operaciones oficiales de búsqueda, la familia de Sala informó que iba a continuar la búsqueda gracias a los fondos obtenidos mediante una colecta en internet.

La familia había recibido el apoyo de varios jugadores, entre ellos los argentinos Lionel Messi, Gonzalo Higuaín y Nicolas Otamendi.

El miércoles la AAIB informó que los restos de dos asientos, procedentes "probablemente" del avión desaparecido, habían sido encontrados en una playa de la localidad francesa de Surtainville.