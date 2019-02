Andrea del Boca y su hija Anna Chiara Fuente: Archivo - Crédito: Instagram

Anna Chiara del Boca fue noticia la semana pasada luego de revelar en una entrevista la mala relación que mantiene con su padre, Ricardo Biasotti, ex pareja de Andrea del Boca . Sus dichos generaron polémica y se abrió un debate con opiniones tanto de apoyo como de rechazo respecto a las acusaciones y reproches de la joven hacia su progenitor.

En medio del revuelo, madre e hija partieron ayer por la noche desde Ezeiza rumbo a Cancún con la supuesta intención de tomarse unos días de descanso en las playas mexicanas y poner tierra de por medio.

La actriz y Anna Chiara llegaron al aeropuerto internacional cerca de las 18.30 y se dirigieron a la terminal de Aerolíneas Argentinas. Varias personas se les acercaron y les manifestaron su afecto y apoyo ante la historia contada por la joven sobre el vínculo con su padre, al cual no ve desde hace diez años.

La hija de la actriz habló de su mala relación con Biasotti en una entrevista con la revista Caras. "Recuerdo que una vez le escribí una carta a la jueza contándole que estando en una cena familiar él me miraba con un asco. Yo no entendía por qué. Entonces, él me miró y me dijo 'tenés olor a c., no te quiero al lado mío'", contó.

Las fuentes consultadas por este diario también indican que en las próximas horas, mientras Del Boca y su círculo descansan en México, la revista difundirá nuevos testimonios de Anna Chiara y Andrea del Boca sobre la relación de su hija con Biasotti.

El asesor financiero niega las acusaciones y afirma que se trata de una operación de marketing. Además, varias figuras salieron en su defensa, como su ex pareja Amalia Granata, quien aseguró que el padre de la joven "no es una persona agresiva y no se maneja con ese vocabulario", además de afirmar haber sido testigo de "su lucha y dolor por esa chica".

En la misma línea, Lucía Galán, ex amiga de la protagonista de Celeste, asegura que "todo lo que dice Granata es verdad".

