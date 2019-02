Tato Young se pasa a las noches de Radio Mitre y Narda Lepes debuta en Metro

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 5 de febrero de 2019

Tras tener que tomar la decisión de dejar Encendidos en la tarde -su última participación será el viernes 15-, de Radio Mitre (AM 790), ya que en esa franja horaria (14 a 17) el lunes 18 debutará en El diario de Mariana -en el lugar que dejará Diego Leuco-, Gerardo Tato Young conducirá un ciclo en la misma emisora, de 23 a 0. El programa comenzará a fines de febrero o principios de marzo y el título tentativo es La catarsis. De esta manera, La noticia deseada, el ciclo de los Wiñazki, que actualmente está en ese horario nocturno, llegará a su fin. Igualmente, tanto Miguel como Nicolás Wiñazki continuarán ligados a Radio Mitre. Nicolás será el columnista de actualidad política en lugar de Tato Young en el ciclo de María Isabel Sánchez. En cuanto a Miguel, el periodista acompañará a Jorge Fernández Díaz, de 20 a 22, en Pensándolo bien. También las autoridades de Mitre tienen pensado, en un futuro no muy lejano, que los Wiñazki se sumen juntos al programa de Magdalena Ruiz Guiñazú, Esta semana, que va los sábados, de 10 a 12.

Radio

Narda Lepes se suma a Metro

ConNicolás Harry Salvarrey, la cocinera debutará en FM Metro con un ciclo de gastronomía y lifestyle Fuente: Archivo

Tras el debut de María O'Donnell en la primera mañana, Metro (95.1 FM) se está preparando para un próximo debut. Un ciclo de lifestyle y gastronomía con Narda Lepes y Nicolás Harry Salvarrey. El programa debutará el domingo 17 o el 24 del actual e irá de 12 a 14. Brunch, el ciclo de Nicolás Artusi y Ernesto Martelli, pasa de 10 a 12, y Expresión Metro, con Jason Mayne, de 14 a 18.

Ricardo Guazzardi dejó Continental y se suma a Radio 10

Luego de dos años en Continental (AM 590) y tantísimos otros en Rivadavia (AM 630), el animador y periodista Ricardo Guazzardi se muda a Radio 10 (AM 710). Desde el próximo sábado estará al frente de Frecuencia 710, de 18 a 21, en compañía de Norma Aguilera, Gabriel Fresta y Lautaro Villamor.

Nancy Pazos comenzó su participación en la Rock & Pop, en el programa de Martín Ciccioli

Nancy Pazos se sumó (los lunes y jueves) al ciclo de Martín Ciccioli ¿Quién paga esta fiesta?, como columnista política en la primera mañana de la Rock & Pop (95.9 FM). El ciclo va de 6 a 9, pero la participación de Pazos es entre las 7 y las 9. La periodista, además, seguirá al frente de Ruleta rusa, su ciclo de los sábados, de 7 a 10.

Volvió Contacto Digital, ahora en La 990

Este febrero comenzó la tercera temporada de Contacto Digital, los sábados, de 9 a 10, en La 990 AM, con Alejandro Alfie, Gastón Roitberg, Guillermo Courau, Cecilia Domínguez, Javier Furer y Robertino Sánchez. El ciclo intenta construir un puente entre los oyentes y los medios de comunicación, en todas sus plataformas (tradicionales y digitales). El ciclo ya estuvo en FM Jai y en FM Identidad.ß