Jimena Barón viajó a Miami a grabar sus nuevas canciones

"Hoy puse la alarma 8 am así llego puntual a cumplir mi sueño (always con mate en mano)". Así anunció Jimena Barón a través de su cuenta de Instagram que ya está en Miami para grabar sus próximas canciones. Además de compartirle las novedades de su carrera a más de cinco millones de usuarios que la siguen por la red social, la artista de 31 años no para de subir imágenes sexys, como las que le siguieron al posteo del anuncio.

Luego del éxito de "La tonta", "QLO" y "Qué regreses tú", la cantante argentina se instaló en la ciudad de Estados Unidos para preparar las nuevas canciones de su próximo álbum, que vendrá cargado de grandes figuras. Al momento ha develado que trabaja en un tema junto al reconocido productor "Rec 808" (creador del reciente éxito mundial "Calma", de Pedro Capó), y los compositores Daniel Rondong e Ibere Fortes.

"Estoy yendo a cumplir mi sueño", expresó la influencer en sus redes antes de pisar los estudios que la tendrán trabajando durante siete días de corrido.