Pichetto: "No hay ninguna posibilidad de confluir con el kirchnerismo"

El jefe del Senado en el PJ volvió a diferenciarse de Cristina Kirchner Fuente: Télam - Crédito: Daniel Luna

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 4 de febrero de 2019 • 11:33

Miguel Angel Pichetto, jefe del PJ en el Senado, aseguró esta mañana que si Alternativa Federal, el espacio que hoy presentarán junto con Sergio Massa y Juan Manuel Urtubey en Mar del Plata, resuelve confluir en un frente con la expresidenta y senadora, él daría un paso al costado y no tendría "ningún inconveniente en irse".

En ese sentido, Pichetto consideró que "no hay ninguna posibilidad de encuentro de estos dos espacios" y recordó que así lo advirtieron desde "el primer minuto", ya que "eso fue lo que los convocó".

"Me voy, no tengo ningún inconveniente", insistió el senador para no dejar dudas de su postura en una entrevista con radio La Red, y agregó que precisamente Alternativa Federal "nace a partir de esta diferencia". "Nosotros creemos que hay una dictadura ascendente, que tiene que terminar y, del otro lado, hay cierta simpatía con la dictadura de Maduro", ejemplificó.

Presentación oficial

En medio de la reiteración de las diferencias estructurales que mantiene con Cristina Kirchner, Pichetto participará esta tarde en la ciudad de Mar del Plata de un acto de Alternativa Federal junto a Massa, Urtubey, el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, e intendentes del justicialismo, en lo que constituirá el primer acto formal de este año de Alternativa Federal de cara a las elecciones nacionales.

"Creemos que hay que dejar atrás el pasado y mostrar una opción nueva para los argentinos", destacó el senador rionegrino al criticar que "las variables (económicas) están fuera del control y hay total falta de comprensión (del Gobierno) respecto del aguante de la gente". Además volvió sobre su intención de presentarse como candidato presidencial de Alternativa Federal.

"Por eso nuestro desafío es construir un programa serio, de recuperación del empleo, salir del esquema planero, que es la consolidación del negocio de la pobreza y plantear el esquema del desarrollo", concluyó Pichetto.