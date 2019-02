Morena Rial cree que no asistirá a la boda de su padre

Morena Rial Crédito: instagram

A pesar de que recientemente Jorge Rial (57) y su hija mayor Morena (19) parecen haber limado sus asperezas y tratado de recomponer la relación de padre e hija, la futura madre primeriza contó en sus redes sociales que no está segura de ir al casamiento de su papá. Así lo dio a entender en Instagram , donde posee casi un millón de seguidores.

"¿Cómo andan? ¡Nosotros yendo a comer! Respondo todo", apuntó Morena a través de la red social, y contó que pronto se dará a conocer el nombre de su futuro hijo en una popular revista argentina, quien según los médicos llegaría al mundo el 2 de abril. También explicó quienes serían los padrinos: su mejor amiga, Martina, y el hermano de Facundo Ambriosi, su novio.

Morena respondió cada una de las preguntas de sus seguidores Crédito: Instagram

Sin embargo, conforme pasaron los minutos, los seguidores quisieron indagar en el estado en que se encontraba la relación con su papá y si tiene pensado asistir a la boda que se celebrará el próximo 20 de abril, donde Rial se casará con la nutricionista Romina Pereiro .

"No sé, mi hijo va a ser muy chiquito y no tengo ganas de exponerlo", respondió la primogénita del conductor de Intrusos. También se refirió a los diversos cruces y diferencias que tuvo el año pasado con Rial, cuando respondió a otra pregunta de sus fans en la que aseguró que aún no todo esta sanado. "Soy muy rencorosa y cuando me hacen sufrir no perdono pero hablar hablamos".

Por último respondió a otro seguidor sobre las emociones del acompañamiento de su padre en el embarazo, momento especial que vive mientras espera la llegada de su hijo. "Cada uno comparte lo que siente y tiene ganas, por algo me volví a hablar, pero definitivamente tenemos dos vidas muy diferentes", concluyó Morena.