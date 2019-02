La confesión de Amalia Granata: "Sabía que Juan Darthés era un acosador"

Amalia Granata es una fiel defensora de "las dos vidas"

Amalia Granata volvió a hablar del caso Juan Darthés y sorprendió a todos. A pesar de haber afirmado un mes y medio atrás que era la Justicia la que debía pronunciarse respecto a la culpabilidad del actor tras la acusación de violación de Thelma Fardin en su contra, ahora asegura que hace "15 años" que trabaja en el medio y que sabía que el cantante "era un acosador".

La dura declaración la hizo en la noche de ayer en el marco de una entrevista con Mauro Viale, en su programa La pura verdad, en una charla en la que fue muy crítica con el actor.

Sin embargo, cuando en el pasado diciembre el colectivo Actrices Argentinas anunció que apoyaría la denuncia de la joven actriz contra Darthés, Granata no dudó en salir públicamente un día antes para manifestar que le hacían "ruido" los términos de la acusación.

"Van a escrachar a una persona que la Justicia no determinó si es culpable. Me parece importantísimo que primero esté la denuncia y que la Justicia resuelva, porque escrachar a alguien que no sabemos si es o no culpable es lo único que me hace ruido", indicó entonces.

Fiel defensora del lema "las dos vidas", la periodista fue en ese momento, además, crítica con el colectivo de actrices. A pesar de ello, Granata parece haber cambiado ahora el sentido de su discurso.

"Si él es tan limpio, no sé por qué se fue a otro país. Si uno está limpio, lo primero que hace es presentarse en la Justicia y te ponés a disposición, no lo veo acá", dijo la actual pareja del empresario Leo Squarzon. A continuación, agregó: "La verdad me importa muy poco lo que le pase a él, me importa lo que les pasa a las víctimas. Debería ponerse a disposición de la Justicia y no lo está haciendo, y eso hace que dudemos de su inocencia. Si él está deprimido imaginate cómo está la víctima que supuestamente violó".

Tras ser preguntada por el conductor, Granata volvió a poner en duda la inocencia de Darthés. "Lo que me pasa con esta clase de hombres es que siento que ellos se creen su propia mentira porque hacen naturalmente el acoso. Él no se da cuenta de que es un acosador porque para ellos es natural en su proceder con las mujeres, no entienden que tienen un problema grave y que lo que está haciendo está mal: lo naturalizan y creen que el acoso no sucede en sus vidas. Entonces es muy difícil que lo reconozcan", subrayó.

En relación a las afirmaciones de Fernando Burlando, abogado que defiende al cantante, sobre la posibilidad de que Darthés quede preso en Nicaragua, añadió: "Él es un gran abogado y maneja bien los medios. No creo que vaya a prisión como dijo, es una estrategia mediática como para hacer entender que se va a poner a disposición. ¿Creen que Burlando va a dejar que su cliente vaya preso? Me parece raro", cuestionó.

Tras ello, la periodista también volvió a referirse a la agrupación de actrices. "No me gustó la forma en que presentaron el tema. Me pareció que mezclaron todo. Empezar la conferencia cantando aborto legal como si estuviesen en la cancha. Después alguien le tiró palos al Gobierno por la economía y la falta de trabajo, ¿qué tenía que ver con lo que se iba a contar después? Mezclan todo porque están llevados por una ideología", opinó.