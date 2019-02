Espert fue a la costa, en busca de votantes desencantados

Una charla del candidato en Mar del Plata

El economista arrancó su campaña con guiños a quienes temen a Cristina y dudan de Macri

Darío Palavecino SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 5 de febrero de 2019

MAR DEL PLATA.- José Luis Espert se calza por primera vez el traje de precandidato y con su Partido Libertario apuesta a convertirse en una alternativa para las próximas elecciones presidenciales. "Al que se siente decepcionado por [ Mauricio] Macri y le tiene miedo a Cristina (Kirchner), que no tenga miedo a votarnos a nosotros en primera vuelta", clama el economista, y advierte que en caso de que la expresidenta llegue al ballottage, "votemos todos contra ella y la dejamos atrás: a ella y a la venezuelización de la economía".

"Pero demos a Macri un mensaje en PASO y primera vuelta para que entienda que está mal lo que está haciendo", insistió en la crítica al jefe de Estado, al que consideró "parte del problema de los argentinos, no de la solución".

La semana pasada, Espert estuvo de paso por la costa atlántica con charlas abiertas y presencias en programas de televisión, primeros pasos de una campaña que recién arranca y a la que empieza a adaptarse. "Me siento muy cómodo exponiendo ideas, porque digo lo mismo que dije en los últimos 20 años", asegura a LA NACION.

En su receta, el economista destaca que si la Argentina quiere dejar de fracasar sistemáticamente -como entiende que ocurrió en las últimas décadas-, debe abandonar la sustitución de importaciones, buscar una economía que comercie con el mundo en un contexto de total libertad, tener un Estado "de un tamaño pagable" y "leyes laborales más amigables para el empleo".

Desde su flamante fuerza, en plena búsqueda de alianzas, considera que el país va a seguir perdiendo terreno, emprobreciéndose y teniendo problemas, como la inseguridad, porque mantiene un modelo económico que considera fracasado. "No hay alternativa a cambiar", dice Espert, y admite que lo que queda por delante es un gran desafío. Afirma que son cambios que se deben empezar a hacer desde el primer día "y que no se terminan en un mandato".

Al Presidente lo cuestiona y duro. Asegura que es "parte del problema de los argentinos, no de la solución" del país. Porque de otra manera, dice, la realidad sería distinta y mejor. "Llegamos hasta acá con retenciones a las exportaciones, como históricamente tuvo el país, también con Ahora 12 y Precios Cuidados, que son banderas del kirchnerismo, con menos actividad y más pobreza e inflación que con los Kirchner, así que no veo cambios profundos", describe sobre un escenario que siente muy preocupante.

Admite también que, a pesar de encabezar una gestión de "kirchnerismo de buenos modales", Macri tiene chances de ser reelegido. "El escenario está muy abierto, tiene chances", apunta.

El Partido Libertario y su candidatura presidencial están buscando adhesiones de otras fuerzas. Cuenta Espert que impulsan entre sus lineamientos una producción eficiente, aliento a generar valor agregado y una economía que compita con el mundo. Para eso, aclara, se necesitan costos impositivos y laborales más bajos, por lo cual reclama una reforma del Estado y otra laboral.

"Estamos lejos hoy, Macri no fue claro en decir que la Argentina debe estar abierta al mundo", acusa Espert, y ratifica que "no hay futuro como la Argentina lo viene tratando de imaginar hace 80 años". Lo preocupan en particular datos recientes del Indec que confirman otra caída de la economía, ahora del 2,3% en noviembre con respecto a octubre. "Eso significa que sigue cayendo, no paró, y este va a ser otro año recesivo", anticipó.

Cree en sus chances, en particular por una crisis fuerte del peronismo, tanto en ideas como en figuras, y porque está convencido que el electorado ya no cree en la política y los candidatos tradicionales. "El electorado está muy escéptico y ahí nosotros tenemos mucho para crecer", dice Espert y, con ironía, asegura que para los votantes "Macri hoy es mancha venenosa".

A los ciudadanos les pide una cuota de confianza. "Al que se siente decepcionado por Macri y le tiene miedo a Cristina, que no tenga miedo a votarnos a nosotros en primera vuelta", reclama. Y en caso de que la expresidenta llegue al ballottage, reclama que "votemos todos contra ella y la dejamos atrás: a ella y a la venezualización de la economía".

También pide un llamado de atención para Macri, restándole apoyo "en las PASO y primera vuelta, para que entienda que está mal lo que está haciendo".