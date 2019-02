En los comercios de Progreso piden por Sala Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Manera

SANTA FE.- En Progreso, el pueblo donde Emiliano Sala partió a Francia, se vive este lunes con impaciencia, pero con mucho dolor. No hay lugar donde no se hable del avión hallado al fondo del Canal de la Mancha y ese cuerpo que aún no fue identificado, encontrado en el interior de esa estructura metálica. Presintiendo el final, las charlas son ligeras. La atención está puesta en lo que muestran los canales de televisión, las radios y las redes sociales.

"Es obvio decir que estamos planchados, consternados. Por un lado, la alegría que se ha encontrado algo de lo que se buscaba. Por otro, la tristeza de que si es el Emi el que está dentro del avión, ya no quedan más esperanzas". Así comienza el diálogo con Miguel Meynet, un empleado bancario ya jubilado que mantiene su pasión por el periodismo. La confianza que otorga la amistad de tantos años permite continuar la charla.

Miguel vive a una cuadra y media de la casa donde reside Horacio Sala, el papá de Emiliano. Todos saben de la amistad que une a Meynet con la familia Sala, pero tiene una encrucijada: "No me animo a ir hasta allí o llamarlo porque sé lo que él siente y él sabe lo que yo estoy sufriendo por todo esto".

Tras un breve silencio, Miguel continúa: "No sólo el pueblo (de Progreso) está mal. A cada rato me llaman de toda la región y me comentan que los pueblos están pendiente de lo que suceda con Emiliano".

El interlocutor comenta que además de la mamá de Emiliano, se encuentran en Cardiff su hermana, junto a su pareja y una amiga; tres amigos de San Francisco, aquellos que se iniciaron en el mismo equipo que Emiliano, en el programa Crecer, y su hermano Darío, quien viajó junto a su novia el jueves pasado. "Sinceramente, lo que sabemos nosotros lo saben ustedes. Ahora son horas muy dramáticas para todos los que vivimos aquí", insistió Miguel.

En un momento la charla apunta hacia la trascendencia del caso. Meynet no tiene dudas en señalar: "Lamentablemente, (Emiliano) se hizo famoso por una tragedia cuando debió hacerse famoso mucho antes por sus condiciones futbolísticas. El periodismo nunca le dio un lugar. En un momento de esta temporada era el argentino que más goles había logrado en las 5 primeras ligas del mundo. Ahora te dicen con asombro que hizo 50 goles en el Nantes, que es una buena persona. También eso es parte del dolor que sentimos", reconoció.

Sin olvidar las cadenas de oración que se mantienen desde el día que se conoció la tragedia, el ánimo sigue siendo de profunda consternación. La vigilia puede terminar pronto. "Por lo menos, vamos a poder tenerlo nuevamente aquí", sintetiza Miguel en su dolor.