4 de febrero de 2019 • 13:24

Invitada al programa de Mauro Viale, Amalia Granata se refirió a una serie de episodios de acoso vividos durante su adolescencia y contó una desagradable experiencia que habría transitado a sus 18 años con un médico ginecólogo.

En la misma entrevista para el programa La pura verdad, en la que fue muy crítica con Juan Darthés y puso en duda su inocencia ante las acusaciones de acoso que pesan sobre él, la panelista habló de situaciones pasadas en las que le tocó padecer el abuso en primera persona.

"Yo tenía 18 años y mi ginecólogo, el ginecólogo de la familia, se había ido de vacaciones. Yo le tenía que mostrar un estudio y saqué turno con otro en la clínica para mostrarle que estaba todo ok, y me dieron turno con un señor que tendría más de 70 años. Me empezó a hacer preguntas y yo en ese momento tenía novio: ¿Y vos con tu novio cómo tenés relaciones sexuales? ¿Qué poses hacés? ¿Por dónde te penetra?'. Yo le respondí, tenía 18 años y pensé que era normal que pregunte eso", relató la periodista.

Cuando llegó a su casa, le comentó lo ocurrido a su mamá. "Y ahí ella y mi papá tomaron cartas en el asunto. Llamaron a la clínica, hablaron con mi ginécologo cuando llegó de sus vacaciones y creo que en ese momento se apartó a este señor de la clínica", explicó. "Fui a mostrarle un estudio y me encontré con un depravado", añadió.

Este desagradable episodio no habría sido el único que vivió Granata, que afirmó que estas situaciones le generaron traumas. "Con 14 años me tomé el colectivo, me siguió un tipo y cuando llego a la escuela me metió la mano por abajo de la pollera que me llegó hasta la garganta. De hecho, hasta el día de hoy no uso ni pollera ni short para estar en la calle. Tengo pánico de caminar con las piernas descubiertas. Dejé de salir a correr y ahora corro en la cinta porque me han seguido y me han tocado la cola", contó la periodista en el programa de Mauro Viale.