Siempre me confunden con Soledad

Me llamo Dolores pero suelen decirme Soledad. No mis amigas. Tampoco mi novio o mi familia. Pero a veces, alguien que no me conoce, alguien que me acaban de presentar, no recuerda mi nombre y dice lo primero que piensa y siempre piensa primero en Soledad. Me pasó hace poco con un entrevistado. Después de intercambiar varios mensajes, nos vimos por primera vez y me dijo: "Hola Sole, qué tal. Al fin nos conocemos". No lo corregí. Me dio vergüenza.

Estoy convencida de que la gente que me confunde lo hace con causa, debe pensar algo así: "Ay. cómo se llama esta chica. tiene un nombre medio triste. Consuelo, no. Angustias, no. Cómo se llama... Soledad. Eso. Soledad". Se equivocan. Pero tiene razón. Mi nombre es triste. Todavía mucho más.

¿Para qué sirve el dolor? ¿No hace buenas personas? ¿Nos permite reflexionar sobre nuestro paso por el mundo? ¿Nos ayuda a ser más pacientes con el otro? ¿Si una semana me duele mucho la pierna, la otra seré mejor hija? En cambio la soledad (al menos esta, no puedo decir que todas, no sé si la que escribió García Márquez) se disfruta.

Y es productiva. Cuando me siento a escribir, escribo mejor si estoy sola. Cuando me pongo a leer, también. Me gusta echarme por las mañanas en mi sillón marrón atiborrado con los bordados mexicanos que hizo mi madre, iluminar un libro con el sol que entra, cauteloso, por el balcón lleno de plantas, prepararme una taza de café y pasar las páginas.

La soledad es permisiva. Hay cosas que solo hacemos cuando estamos solos. Y las hacemos porque estamos solos. Varias veces le miento a mi novio cuando me pregunta "¿qué comiste Negri?" porque los viernes al mediodía, los días que tengo franco y él trabaja, adoro almorzar porquerías: medio kilo de helado, dos paquetes de galletitas de chocolate, talitas con queso blanco y coca roja.

Es talento. Muchas cosas nos salen solo si estamos solos. Como cuando éramos chicos y por fin conseguíamos eso que tanto buscábamos (una pirueta en el agua, una canción en el piano, un ejercicio de matemática) y después llamábamos a cualquier adulto para mostrarle lo que habíamos hecho y justo entonces, cuando la prueba debía legitimarse, nos caíamos, nos confundíamos, nos equivocábamos ante ese otro que miraba y porque miraba, arruinaba.

La soledad es libre. Nos permite bailar y cantar a los gritos ese tema que ante quien sea despreciamos porque "está tan de moda, es tan burdo...". No pide explicaciones. No las precisa. Nos hace extrañar. Nos deja dormir en diagonal y usar los dos lados de la cama. Ser tiranos. Ser egoístas. Ser malcriados. A mí la soledad me da espacio para convertirme en esa que también soy y que nadie conoce.

Viví cinco años sola y desde que comparto hogar con mi novio la paso mejor. Me río muchísimo más. Sin embargo las noches en que sale me pongo contenta porque voy a tener el departamento para mí. Sé a él le pasa lo mismo (es capaz de bajarse de un plan con amigos para quedarse solo en casa). Pero nunca le pregunté si tiene mi miedo: si teme no volver a sentirse solo nunca más.