De los lectores: cartas & mails

Casos de flagrancia

No corresponde la libertad inmediata para detenidos en flagrancia. Si alguien es sorprendido cometiendo un delito de acción pública o aprehendido en procedimientos por conflictos multitudinarios, cuando la autoridad policial tiene pruebas que sindican a determinados individuos como posibles autores, es un error legal frecuente que la libertad se ordene por teléfono, dando pie a la crítica por la denominada "puerta giratoria".

Aunque de acuerdo con el artículo 353 bis del Código de Procedimientos en lo Penal de la Nación (ley 24.826) se haya establecido un juicio abreviado para los casos de flagrancia, el juez competente debe decidir si acepta esa vía rápida o, en cambio, dictará la prisión preventiva. Esa disyuntiva únicamente la puede resolver el magistrado teniendo el detenido ante sí en los tribunales y mediante una resolución o auto, escrito y motivado (artículo 123 CPCN), entonces no por vía telefónica.

José María Orgeira

jmo@orgeira.com.ar

Soterramiento

Siguiendo una tradición argentina, el Gobierno frenó el soterramiento del Sarmiento. Con esto, se esterilizan los fondos ya invertidos por un período indefinido. Una solución más económica en el mediano y largo plazo sería fraccionar el proyecto, sacando la vía a la superficie inmediatamente al este de Liniers y empalmándola con la línea actual. En una etapa posterior, si alguna vez se reduce el gasto público improductivo y mejoran las cuentas fiscales, se puede construir el tramo faltante, haciendo un tramo de túnel desde el oeste de la estación Villa Luro hasta la playa de Caballito.

Roberto Lennox

DNI 7.601.839

Voto no positivo

Quedó grabada en la memoria colectiva del argentino el más que original "voto no positivo", emitido por el exvicepresidente Cobos, en ocasión de la maratónica sesión en el Congreso para la votación por la resolución 125 sobre retenciones. Fue un inteligente eufemismo para escapar a la emisión de lo que hubiera sido un voto negativo. La última reforma electoral definió como voto nulo aquel considerado sin definición, lo que antes se llamó el voto en blanco. ¿Es realmente sin definición? Creo que no. En mi opinión esa limitación actual en la emisión del voto le quita libertad de acción y decisión a aquel ciudadano al que le pueden caber dudas respecto a la elección y entusiasmo por un candidato, dentro de la oferta electoral, máxime, cuando al mismo tiempo la concurrencia al acto eleccionario es obligatoria y punible en caso de ausencia. Además, sería erróneo caratular de negativo el voto de un ciudadano que muchas veces puede tener una mejor formación intelectual, cívica y política que muchos otros que son más guiados por lo emocional de último momento que por lo racional.

Por ello creo también que no habría que estigmatizar el voto en blanco, ya que no constituye en esencia un voto negativo, si no solo un voto no positivo, como en el caso del ingeniero Cobos.

Arq. Fernando Aftalión

aftalion.fernando@gmail.com

Cultura e internet

Servicios públicos son aquellos que son esenciales para el desarrollo digno de una comunidad. El transporte, la recolección de basura, el agua corriente, el gas y la electricidad lo son; no importa si esta actividad la realizan actores privados o estatales, su importancia y necesidad hacen que el Estado regule su funcionamiento. Por ello me indigna la inacción del Estado (Ejecutivo, legisladores y jueces) que no se animan -o no les importa- regular la actividad del servicio de cable e internet, que al igual que las telecomunicaciones, son imprescindibles para estar informados, comunicados y tener acceso a los bienes culturales. ¿Cuánto influye en la calidad educativa de docentes y alumnos, la privación de estos servicios, que por tener precios inaccesibles y no estar tarifados, se han convertido en suntuarios?

Miguel Ángel Reguera

DNI 16.831.396

Servicio de colectivos

Quisiera pedirle al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, que así como se ha aumentado el boleto de transporte (con el que estoy de acuerdo), pueda exigir a las empresas de colectivos que brinden un servicio similar en todas las líneas: horarios fijos, colectivos limpios, aire acondicionado, choferes prolijos y educados, paradas junto al cordón (para evitar tener que saltar del colectivo). Quizás debería probar viajar en alguno de las líneas que carecen de las "comodidades" con las que deberíamos contar quienes pagamos el boleto. Los funcionarios cuentan con que los usuarios, en su mayoría, no exigimos lo que nos corresponde. Creo que el día que lo pongamos en práctica en todos los ámbitos empezaremos a actuar como ciudadanos. Y podríamos comenzar por las pequeñas grandes cosas.

Adriana Monachesi

DNI 5.724.424

Tarjetas

Estimo que la AFIP debería hacer algo con los comercios que con excusas (por ejemplo, alegando que no tienen sistema o que les anda mal el posnet,etc.) no reciben tarjetas de débito. También con los locales que al momento de abonar informan que reciben solamente de una sola entidad. Se los debería obligar a que acepten todas las tarjetas de débito en uso, ya que se trata de artimañas para eludir el pago de impuestos.

Luis E.Orce

DNI 4.291.791

Buena gente

El martes pasado iba por la autopista La Plata, de noche, a la altura del kilómetro 21, a punto de llegar a mi casa con mis tres hijos. Como consecuencia del asfalto mojado y la lluvia mi automóvil se desestabilizó y choqué contra el carril central de la autopista. Gracias a Dios sin ningún lesionado, solo se rompieron los paragolpes. Pero el motivo de estas líneas es agradecer la asistencia recibida, sobre todo por el conductor de un camión llamado Néstor que se acercó y me ayudó a cruzar con mis hijos, y todas las personas que estaban en la autopista, desde los policías hasta los que trabajan en el peaje.

Las buenas noticias y la buena gente en este país existen. Y hay que destacarlo también.

Nicolás Deym

nicolas@deym.com.ar

En la Red

Facebook

La jueza que liberó al motochorro

"Es uno de los 13 jueces que nombró el kirchnerismo en 2005"- Gustavo Grodsinsky

"Fuera con todos estos jueces que siempre están a favor de los delincuentes"- Claudio Fabián Collazo

"Es una vergüenza que gente así nos represente en la Justicia"- Valeria Scaglia

