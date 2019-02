Empieza una temporada de película para Punta del Este

Hasta el jueves, se desarrollará otra edición del festival de films judíos

PUNTA DEL ESTE.- Con el comienzo de febrero, el balneario por excelencia de Uruguay comienza a vivir su temporada "de película" con dos eventos sucesivos que ocupan buena parte del calendario esteño de la mano del cine. Hasta el jueves se desarrollará la 16» edición del Festival de Cine Judío, que el sábado, en su gala inaugural, contó con la proyección del laureado film de Savi Gabizon Descubriendo a mi hijo (actualmente en cartel en los cines porteños), el reconocimiento a la embajadora de Israel y el premio a la trayectoria del director argentino Miguel Kohan. El también realizador de films como Café de los maestros y El francesito presentó avances de su nuevo trabajo -que se verá hoy, a las 19-, titulado La experiencia judía, de Basavilbaso a Nueva Amsterdam, revelando la historia no contada de los judíos escapados de la Inquisición. No será la única presencia argentina, dado que también presentarán sus nuevas películas, aún no estrenadas en nuestro país, Daniel Burak ( Disculpas por la demora, el lunes, a las 20.30), y Marcos Gorbán ( Marcha, el martes, a las 20.30), quienes dialogarán con el público luego de cada proyección. El festival presenta libros, exposiciones y películas de grandes directores del cine mundial con un importante foco en films italianos que inauguró el embajador de ese país en Uruguay. Entre otros se verán La casa de los niños, de Francesca Muci; Éramos italianos, de Ruggero Gabbai, con la locución del gran Giancarlo Giannini, y, singularmente, El cielo cae, de Andrea y Antonio Frazzi, con el protagónico de Isabella Rossellini -tres películas centradas en la guerra y la posguerra italianas-; se suman desde Francia un especial tributo al recientemente fallecido Claude Lanzmann con la proyección de El último de los injustos y una mesa redonda en su homenaje, y producciones de Austria, Polonia, Estados Unidos y Alemania, país que clausurará el festival con la proyección de Agenda Secreta, sobre el famoso fiscal alemán Fritz Bauer.