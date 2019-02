Democracia se escribe en femenino

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 5 de febrero de 2019

En pleno siglo XXI, no es admisible que el poder -en la política, en la economía o en la academia- siga siendo un club reservado solo para hombres.

En tal sentido, la afirmación, cada vez más categórica, transversal e irreversible, del rol de la mujer en la sociedad , y en particular en la Argentina, constituye uno de los cambios más importantes que vivimos.

Las raíces históricas de esta discriminación son muy antiguas -se encuentran en el Código de Hammurabi, en el derecho romano y en la práctica eclesiástica- y han contaminado la cultura y las costumbres sociales durante demasiado tiempo.

En cierta medida, fue necesario que los hombres estuvieran ausentes, para combatir la Segunda Guerra Mundial, para que las mujeres lograsen ingresar en lugares que antes les estaban vedados, especialmente en el mercado de trabajo.

En efecto, el derecho y las libertades civiles evolucionaron mucho más rápidamente que la realidad cotidiana de la mujer en la escuela, en la casa, en el trabajo y en el espacio público. Cuesta creer que, en algunos países considerados desarrollados, solo en los 70 el voto femenino haya ingresado a las urnas electorales. Cuesta aún más ver la ligereza con que, todavía hoy, ciertas normativas tratan la violencia sobre las mujeres.

De hecho, las democracias tardan en generar la igualdad entre hombres y mujeres inscriptas en sus constituciones, pues una cosa es la ley, otra muy diferente es su ejercicio.

En esta coyuntura, distintos actores sociales están hoy convocados a desempeñar su rol y a asumir sus responsabilidades en esta materia. ¿Cómo explicar que, habiendo más alumnas que alumnos en las universidades, existiendo más mujeres que hombres, los parlamentos y los consejos de ministros sigan siendo una moldura masculina?

La tradicional hipocresía con la que la política contesta a esta pregunta fue soberbiamente retratada en un episodio de la serie televisiva británica Yes Minister, en que, decidido a incrementar el número de mujeres en la administración pública, el primer ministro convoca a su gabinete. Todos apoyan, en principio, el plan del jefe de gobierno, pero todos terminan obstaculizando su implementación. El canciller, porque no puede nombrar embajadoras para países musulmanes; el ministro del Interior, porque no le parece adecuado colocar a una mujer al frente de una prisión o de las policías, argumento subscripto por el ministro de Defensa con relación a las jefaturas militares. Al final, como siempre, todo permanece igual.

También al nivel de las empresas hay mucho que hacer en favor de la igualdad de género. El fomento del mérito que debe guiar a la economía de mercado no es compatible con juntas directivas sucesivamente dominadas por corbatas, ni tampoco con pagos de salarios diferentes al de los hombres y mujeres que ejercen idénticas funciones.

Asimismo, creo que la función social del deporte puede ofrecer un aporte relevante a las consciencias más reaccionarias. Veo, por eso, con enorme aprecio la creciente inversión en el fútbol femenino por parte de clubes de gran envergadura internacional, tales como Boca Juniors y el Real Madrid.

La verdad es que todos podemos y debemos hacer más. Defender los derechos de las mujeres, sin cualquier clase de paternalismo, es defender el futuro de nuestras hijas, bien como honrar la memoria de nuestras madres y de nuestras abuelas. Es, en el fondo, hacer justicia.

Embajador de Portugal