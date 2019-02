Barcelona espera la recuperación de Messi para el clásico ante Real Madrid Fuente: AP

Pocos reparan en Barcelona que hace exactamente 15 años sucedía en el club un momento muy especial: Lionel Messi firmaba su primer contrato profesional. En la vuelta a los entrenamientos del equipo catalán, lo único que importó es la lesión del argentino y si podrá ser parte el miércoles del primero de los tres clásicos que jugarán Barcelona y Real Madrid en menos de un mes.

La mano en el muslo derecho encendió la alarma en el cruce contra Valencia, en el Camp Nou. Sucedió cuando faltaban 20 minutos para el final del encuentro, apenas después de que el protagonista de la escena hubiera marcado el gol más lindo de la noche: era el rosarino quien estaba tendido en el piso, con los médicos alrededor, después de haber recibido un rodillazo involuntario de Leto. Después se paró, volvió al terreno de juego y completó el partido, aunque la duda quedó flotando: ¿estará el capitán el miércoles sobre ese mismo césped para jugar ante Real Madrid la semifinal de ida de la Copa del Rey?

Messi ante Real Madrid, en agosto de 2017. Fuente: Reuters

"Ninguna inquietud con Messi" le dijeron desde las entrañas de la entidad blaugrana al diario Sport. Según los medios catalanes, su presencia no está en riesgo, aunque hoy no se entrenó a la par del grupo. De hecho no se lo vio a Messi, quien se quedó en el gimnasio para ser revisado por los médicos.

De todas maneras, habrá que esperar al entrenamiento de este martes para ver qué sucede con el Nº 10. Su participación mantiene en vilo a todos los simpatizantes de la entidad culé. Un dato sirve para pintar lo que significan estos compromisos para Messi: el rosarino sólo se perdió tres de los últimos 41 clásicos. Para encontrar el último en el que estuvo ausente no hay que viajar muy lejos. Fue en octubre del año pasado, y Barcelona se impuso 5-1. Es decir, si no puede estar en la cita del miércoles sucederá algo inédito: que no juegue dos clásicos seguidos.

Después, hay que trasladarse a la temporada 2007-08, con Frank Rijkaard como director técnico. El 23 de diciembre de 2007, Barcelona recibió a Real Madrid en el Camp Nou (ganaron los visitantes 1-0) sin Messi, que había sufrido días antes una rotura muscular en el muslo de la pierna izquierda. El argentino además se perdió el compromiso de vuelta en la Liga 2005-06, también por lesión, en un partido que terminó 1-1.

Desde su primer clásico, en noviembre de 2005, Messi jugó todos los minutos cada vez que estuvo dentro de la cancha frente a Real Madrid. Resta ver cuál será el plan del entrenador Ernesto Valverde, en una etapa en la que el equipo intentará ahorrar esfuerzos y prevenir cualquier contratiempo frente a las tres competencias: Champions League, Liga española y Copa del Rey.