Parte del mundo del golf salió a apoyar a Sergio García, que fue expulsado el pasado fin de semana en el Saudi International, luego de dañar seis greens, considerado un crimen en el golf y por el que tendrá que pagar una dura sanción.

El italiano Renato Paratore, que compartía partida con García, en parte le disculpó su accionar: "Fue un mal día para él y solo vi un hoyo en el que realmente hizo algo mal. Le conozco muy bien y es un buen chico, le puede pasar a cualquiera", dijo a la prensa. Paratore no fue el único jugador en apoyar al español también lo hizo el francés Mike Lorenzo-Vera quien justificó su accionar con el mal día que había tenido el jugador: "Es un ser humano que ha pasado un mal momento, se ha disculpado y ha sido descalificado. ¡García es una leyenda! ¡Lo necesitamos!", dijo el golfista francés.

Uno de los videos que muestra la furia del jugador

Lo nunca visto en el mundo del golf, mucho menos en un jugador de tanto nivel que descargó su frustración en el terreno de juego. La bronca de García hacía tiempo que no se veía y además la canalizó contra uno de los lugares más sagrados del golf: el green. Un sacrilegio impensable para los puristas, pero sobre todo prohibido. Los rivales del español se quedaron sorprendidos ante la actitud del jugador, que parecía haber empezado mal el día tras encontrarse con que los 'putts' no funcionaban y el 'swing' tampoco.

"Estaba visiblemente frustrado y es poco habitual que pasen este tipo de cosas. Algunas marcas parecían a las que podemos ver en Sudáfrica cuando una gacela atraviesa un green. O incluso un camello", añadió Williams. García canalizó la bronca en los seis greens y contra la arena de un bunker, después de no sacar la bola de la manera que buscaba. También insultó a los 'caddies' por no haber arreglado la superficie a su gusto. Un incidente que sí quedó registrado en vídeo.

Fueron los jugadores que le seguían en el recorrido los que alertaron a los árbitros. "Estos golfistas no sabían lo que había pasado", explicó el director del torneo David Williams a un diario escocés. "Querían saber qué había pasado en los greens, para ser honesto, estaban básicamente sorprendidos", añadió. "Le dije que era una ofensa que podía suponer la descalificación", explicó Williams.

El 28° jugador del ranking mundial, conocido por su fuerte temperamento fue descalificado por "mala conducta". Una decisión inédita en el Circuito Europeo. "El incidente está cerrado", señaló el director del Circuito Europeo, Keith Pelley, en el mismo diario escocés. "Sergio pidió disculpas a los jugadores y pasamos a otra cosa". En un primer momento se habló de una suspensión temporal del circuito, pero finalmente podrá seguir compitiendo.

La foto del green 6, publicada en Twitter el día siguiente por un periodista, ilustra los daños causados por García en su ataque de nervios, una cicatriz a priori provocada por un golpe de 'putter' que llevaron al español a ser descalificado por maltratar las instalaciones del Royal Greens Golf & Country Club.

"No volverá a ocurrir. No volveré a Arabia Saudita durante unos años", dijo García después de que se le aplicara la regla 1.2a, que permite la descalificación si un jugador comete una grave falta de conducta. El vencedor del Masters 2017 se vengó de la manera más improbable, dañando los greens de los seis primeros hoyos. Difícil de saber cómo lo hizo, porque las cámaras no estuvieron muy atentas a las acciones del español, pero el estado de las alfombras verdes era una evidencia. "Ha sido una semana complicada. No está saliendo nada y el campo no está ayudando", dijo el golfista.

García tiene un largo historia de incidentes ligados a su mal comportamiento. Comenzó en 1999, cuando emergía en el circuito y lanzó su zapato contra un cartel publicitario, durante el campeonato mundial de match play, en Wentworth. Una leyenda, sí, pero también con alguna sombra.

( AFP)