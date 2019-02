Lionel Scaloni está en Chile para ver a la selección Sub 20. Fuente: AP

RANCAGUA, Chile.- Está de gira. Mendoza, Rosario, Lanús, Córdoba. ahora el ticket de avión lo hizo aterrizar en el aeropuerto internacional Arturo Merino Benítez, desde donde después de un recorrido de una hora en auto arribó al bunker donde se aloja la delegación de la selección argentina Sub 20 que disputa el hexagonal final del campeonato Sudamericano, clasificatorio para el Mundial de Polonia y los Juegos Panamericanos de Lima. Lionel Scaloni, junto con Walter Samuel, tenían en la agenda la visita a los juveniles y al cuerpo técnico que encabeza Fernando Batista, pero el programa original sufrió algunas variaciones. Terminó por coincidir con la tercera fecha del hexagonal, cuando la Argentina se mida, desde las 22.10, con Venezuela.

"Conozco a la mayoría de los juveniles, la idea era venir antes pero no se pudo. Hoy los chicos juegan un partido importante y nos pareció bueno darle nuestro apoyo", señaló el entrenador de la selección mayor, que explicó que no tuvo contactos con Lionel Messi, después de la molestia física que sufrió y que puso en vilo su presencia en el clásico con Real Madrid, por la Copa del Rey. "No hablé directamente con él, hace rato que no lo hago, pero seguro que va a jugar dentro de dos o tres días", afirmó el santafecino.

Scaloni tomó la posta de la Sub 20, que en los tiempos de Jorge Sampaoli estaba bajo el mando de Sebastián Beccacece. Bajo su conducción y el acompañamiento de Pablo Aimar, varios de estos juveniles se consagraron en 2018 en el tradicional torneo de L'Alcudia. Ahora, con la confirmación como seleccionador de la Mayor dejó el cargo, aunque mantiene una fluida relación con Batista. Después del almuerzo, la sobremesa del cuerpo técnico en el hotel Piedra Verde, en Machalí, en las afueras de Rancagua. "De fútbol ahí hablamos poco, charlamos de muchísimos temas, pero la visita era más para demostrar que estamos todos juntos en esto", le confió a LA NACION un integrante del cuerpo técnico que participó de la charla que se desarrolló en el comedor.

"La idea es mantener un trabajo y no ir a buscar solo el resultado, porque para la Argentina es una obligación lograr los resultados, es una exigencia que se le impone por la historia. Pero el juego, la formación de los chicos que serán el futuro, junto con los que tienen entre 23 y 24 años, es lo que necesitamos. Ellos serán los que puedan ofrecerle recambio a la selección. El año que viene tendremos un torneo Sub 23, en Colombia. Será una categoría en la que entran en la citación juveniles con más experiencia en primera, como los nacidos en 1997 y 1998. Tenemos que mezclar a los juveniles con los futbolistas top que tenemos, ese es el desafío", explica el pujatense, cuyo proyecto estará bajo examen en la Copa América de Brasil. "Nosotros tenemos que lograr que exista un hilo entre la Mayor y las juveniles, eso es básico. No tendría que haber diferencia en el estilo, todas tienen que trabajar de la misma manera, desde la Mayor a la Sub 15".

Venezuela asoma en la agenda de la Sub 20 esta noche, pero también en el primer partido de la ventana de la fecha FIFA de marzo. Con la Vinotinto se jugará en Madrid y más tarde en Rabat, la Argentina se medirá con Marruecos. "Tenemos que probar, aunque la línea es la misma, no habrá diferencia de cara a lo que viene. Intentar acoplar las piezas en la cancha para darle forma a un grupo para la Copa América. Venezuela hace años que es un ejemplo. Antes era una selección a la que todo el mundo pensaba que se le podía ganar y hasta con comodidad, pero ahora es una selección respetada. A nivel juvenil, de las mejores del fútbol sudamericano y a en la Mayor es un conjunto difícil. Trabajaron de forma bastante similar a como lo queremos hacer nosotros. Dudamel tiene su mérito en esto que están logrando", fue el reconocimiento que ensayó Scaloni para la tarea que desarrolló Venezuela en la última década. Para la doble presentación de marzo no viajarán sparring, como se hizo en los tiempos de Sampaoli. "No soy mucho de llevar sparrings, prefiero que los juveniles que vengan sea para utilizarlos", sentenció en seleccionador argentino.

Sobre el camino de la Sub 20 en el campeonato Sudamericano manifestó: "El campeonato es muy difícil. Vi los partidos y el que entiende de fútbol se da cuenta de la complejidad: mucho calor, las canchas secas, no corre la pelota, rivales rápidos y fuertes. Las diferencias en los resultados son mínimas, no hay resultados amplios. Cualquier punto que se puede sacar al comienzo parece que no es importante y después, al momento de sumar, es fundamental", relató Scaloni, que estará conviviendo con los juveniles durante 24 horas. Mañana emprenderá el regreso, la agenda no tiene descanso.