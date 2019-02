Grammys 2019: todo lo que tenés que saber de la ceremonia el próximo domingo

La próxima edición de la entrega de los galardones musicales llega con muchos cambios Fuente: Archivo

Esta nueva edición de los premios Grammy llega con muchos cambios. Después de catorce años la ceremonia, que se realizará el domingo en el Staples Center en Los Ángeles, será conducida por una mujer. La artista Alicia Keys reemplazará al comediante James Cordenpresente en las dos últimas ediciones. Por otro lado, después de la presión que generaron las artistas por la baja presencia entre los rubros principales, esta premiación contará con una mayor cantidad de mujeres nominadas.

Si bien Kendrick Lamar, que actuará en el Lollapalooza en marzo, tiene ocho nominaciones y el rapero canadiense Drake se posiciona con siete por su gran año con Scorpion, cantantes como Brandi Carlile (con 6), Cardi B, (con 5) y Lady GaGa (con 4), se transformaron en favoritas. En el rubro de Mejor álbum pop vocal compiten las últimas producciones discográficas de Camila Cabello, Kelly Clarkson, Ariana Grande, Shawn Mendes (el único hombre), Pink y Taylor Swift, entre las artistas con un peso en la industria. Mientras que en el rubro revelación, cinco de los ocho nominados son mujeres: Chloe x Halle, Dua Lipa, Margo Price, Bebe Rexha y Jorja Smith.

Buena parte de los nominados se subirán al escenario para amenizar también la gala. Janelle Monáe, Shawn Mendes, Camila Cabello, Cardi B, Brandi Carlile, Post Malone y H.E.R serán algunos de ellos. Además, también actuarán los Red Hot Chili Peppers, Miley Cyrus -que genera expectativa por el estreno de un tema nuevo en vivo y por la polémica reciente en sus redes-, y Diana Ross, que interpretará a modo de retrospectiva algunas de sus canciones más emblemáticas.

Esta nueva ceremonia estará atravesada por una atmósfera particular. El discurso oficial lo realizará Neil Portnow, el cuestionado presidente de la Academia, que tras ser criticado por sus comentarios sexistas contra la artista Pink, dejará su cargo el próximo mes de julio. Sin embargo, ya se empiezan a sentir los vientos de cambio en la Academia. Recientemente, Tina Tchen, presidenta del grupo de trabajo para la inclusión y la diversidad de esa organización, lanzó un protocolo para incluir al menos dos mujeres en el grupo que contratan los artistas. "El progreso no se producirá por sí solo. No hay una varita mágica para cambiar un estatus que no ha existido durante siglos, pero vemos esta iniciativa como un paso importante", sostuvo la presidente de este nuevo grupo, creado hace un año.

Más de 200 artistas, productores y otros miembros de la industria respaldaron la iniciativa y brindaron su apoyo. "Cardi B, 2 Chainz, Justin Bieber, Lady Gaga, Nicki Minaj, John Legend, Keith Urban y Pharrell Williams se han adherido a la nueva iniciativa de inclusión", dijo la Academia.