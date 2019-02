Toy Story 4: en el nuevo teaser, Buzz Lightyear está en serios problemas

El trailer de la secuela del film 00:40

Video

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 4 de febrero de 2019 • 18:02

Después de la tercera entrega de Toy Story pasaron muchos años, para ser exactos, ocho. Si todos pensaban que la despedida de Andy de sus juguetes daba fin a la aventura de Woody, Buzz y compañía, no fue así. En la última edición de Super Bowl, Disney y Pixar presentaron un breve adelanto de la cuarta entrega de la franquicia.

Por lo que puede verse en el teaser, uno de los ex juguetes de Andy vuelve a estar en riesgo de vida. Por un lado aparecen Woody, con la voz de Tom Hanks, y Bo Peep (Betty) observando desde lejos un parque de diversiones y preguntándose por el destino de Buzz Lightyear. Y por otro, se puede ver al superhéroe espacial atrapado en una de las atracciones, donde si no lo ayudan a escapar, podrá recibir un impacto. Si bien Buzz pide ayuda, los otros muñecos que están cerca de él (Ducky y Bunny) no parecen estar muy dispuestos a darle una mano.

Lo que pudo verse dura apenas 30 segundos, lo suficiente como para preguntarnos si Woody y Betty llegarán a salvar a tiempo a Buzz.

Toy Story suma nuevos personajes en su cuarta entrega Crédito: Pixar

El film, dirigido por Josh Cooley, tiene fecha de estreno a mitad de este año y ya causa sensación entre los fans, que esperan ansiosos conocer a los nuevos personajes y ver nuevamente en escena a los "viejos amigos".

Cooley contaba sobre la trama de esta franquicia: "[El tercer film] solo fue el final de la historia de Woody con Andy y ya es tiempo de retomar el relato desde otro lugar. Ahora, Woody cuenta con una nueva habitación, nuevos juguetes y una nueva niña, que es algo que no habíamos visto antes".

Además, otras de las novedades que trae la secuela es la incorporación de Keanu Reeves. "Keanu tiene un gran personaje. Al principio sonaba demasiado igual a Buzz Lightyear y entonces, se sugirió calmarlo un poco porque, si bien son similares, el personaje de Keanu es muy pequeño", contó Tim Allen, quien hace años que le da vida a Buzz, en el programa de Jimmy Fallon.