La actriz, de 31 años, escribió un ensayo sobre la importancia de no estigmatizar a las personas que sufren de trastornos mentales

A sus 31 años, Evan Rachel Wood tomó coraje para romper los estigmas de los intentos de suicidio generados por problemas de salud mental, como a ella misma le ocurrió. "Tendemos a sentir más empatía por un brazo roto que por un ataque de tristeza profunda. La simple mención de la enfermedad mental asusta a la gente", comunicó por medio de un ensayo que escribió para la revista Nylon. Un año atrás, la protagonista de la serie Westworld relató personalmente ante el Congreso de Estados Unidos que fue víctima de una violación en el pasado.

La actriz estadounidense, que desde muy chica comenzó la carrera actoral, ha compartido detalles del estrés postraumático que padeció a partir de sufrir " múltiples violaciones y una relación abusiva" que se prolongó durante diez años y destrozó su autoestima.

"No soy una experta en salud mental, pero puedo compartir con ustedes mi experiencia al respecto. Cuando tenía 22 años, decidí ingresar en un hospital psiquiátrico por mi propia voluntad y no siento absolutamente ninguna vergüenza por ello. Mirando atrás, fue lo peor y lo mejor que me pudo pasar. Ha sido un gran privilegio y un terrible peso", relató.

El día que tomó la decisión, hace diez años, se despertó a la mañana y sintió como si la hubiera atropellado un camión, según cuenta. No había "comido ni dormido en tres días" y se sentía agotada, pero tuvo valor por primera vez en su vida para pedir ayuda. Llamó a su madre y le dijo: "Intenté suicidarme. Necesito ir a un hospital". Cuando ella le preguntó por qué lo había hecho, Wood contestó: "Quería un poco de paz".

Además, la actriz hizo hincapié en el modo en que no podía enfocarse en lo que le estaba pasando: "Mi pobre madre, ¿Qué estaría pensando? ¿Cómo se sentiría? Dios mío, debía estar histérica. Cuando la vi, esperaba que se derrumbara en mis brazos en un mar de lágrimas. La sujetaría y le diría que estaba bien. Así es como me preocupo por los demás y no por mí misma. Casi muero, pero la culpa y la responsabilidad que sentía por los demás era brutal".

Evan Rachel Wood protagoniza la exitosa serie de televisión Westworld Fuente: Archivo

Enseguida ingresó en un hospital donde pasó mucho tiempo durmiendo, sin salir de la cama. Luego comenzó una rutina y no se prohibía comer nada de lo que quería. Tenía visitas pautadas y participaba de actividades sencillas, como jugar a las cartas, pintar y otros juegos que se usan en la escuela. Paseaba por el patio y fumaba a veces.

Tras ser dada de alta e ir a la casa de su madre para que la cuidara, llamaron a distintos hospitales y descubrieron que no había cama en ninguno ellos y además todos era muy caros. "La salud mental no debe ser un lujo para ricos. Soy una privilegiada. Imaginen lo duro que puede ser para alguien sin seguro de salud, dinero o recurso", agregó en el alegato que salió publicado.