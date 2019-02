El artista británico, un acérrimo detractor de Donald Trump, recurrió a Twitter para llamar a "parar el Golpe en Venezuela"

Roger Waters ha sabido como pocos levantar las banderas de las luchas políticas que considera justas, aún cuando muchas veces eso termine generándole un dolor de cabeza. Por estos días, de hecho, su posición pro Palestina lo llevó a solicitarle a la BBC que se sumara al boicot contra el festival Eurovisión, que este año se celebrará en Israel; ahora, decidió convocar a través de Twitter a una marcha a favor de Nicolás Maduro, y las críticas no demoraron en hacerse oír.

"Una nota de Roger: ¡Esto es hoy! Detengan esta última locura de la USG, dejen en paz al pueblo venezolano. Ellos tienen un democracia real, dejen de intentar destruirla para que 1 por ciento pueda apoderarse de su petróleo. ¡Estados Unidos, sacá tus manos de Venezuela! #NICOLASMADURO #STOPTRUMPSCOUPINVENEZUELA", escribió en la red social, junto a la convocatoria a una marcha a celebrarse esta tarde frente a la delegación de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas, en Manhattan.

Rápidamente, muchos seguidores comenzaron a responderle a Waters, y no en los mejores términos. "Estoy llorando. Mi ídolo musical más grande acaba de defender al Gobierno que arruinó mi país y mi familia, que me obligó a huir para aspirar a una calidad de vida decente. Roger, no tienes ni idea de lo que está sucediendo en Venezuela, no conoces nuestras leyes, no sabes cuán miserable es la situación. No se trata de derecha contra izquierda. La gente está muriendo de hambre, tenemos el índice inflacionario más alto del mundo, falta de medicinas y la tasa de criminalidad más alta de América Latina", escribió una seguidora.

Otros, en cambio, eligieron recurrir a comparaciones más gráficas:

La banda venezolana La Vida Boheme también decidió exponer su descontento con el mensaje de Waters: "Hola Roger, crecimos con tu música. Este mensaje va desde el amor y el respeto: estás equivocado acerca de lo que está sucediendo. Vos tenés amigos venezolanos, que compartimos. Por favor, informate y no respaldes una dictadura. Paz".