El plan de Vidal para incorporar a los padres en la discusión con los docentes

"Esta convocatoria no tiene nada que ver con la paritaria docente", dice a LA NACION Gabriel Sánchez Zinny, ministro de educación bonaerense. Y agrega: "Queremos que el diálogo sobre la situación de la educación en la provincia de Buenos Aires sea una prioridad para todos".

La polémica se dio esta mañana cuando trascendió que el gobierno de María Eugenia Vidal busca involucrar a los padres en el debate educativo.

El proyecto del gobierno bonaerense intenta convocar a los padres a debatir temas inherentes a la educación en general. "La paritarias se dan entre dos, gremios y gobierno, pero hay muchos temas en los que la opinión de los padres nos ayuda a pensar cómo solucionar los problemas educativos", dijeron ayer voceros del gobierno de Vidal.

"Sabemos que el componente salarial es muy importante, pero también reconocemos que no es el único. En una provincia con tantos desafíos en materia de aprendizaje y de retención en el nivel secundario, creemos que el diálogo debe incluir también un debate con propuestas e ideas para afrontar estos desafíos", destaca Sánchez Zinny.

Los docentes no confían en la iniciativa del gobierno provincial Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Hafford

Debate en todo el país

El propio ministro de educación de la nación, Alejandro Finocchiaro se metió en el debate y se entusiasmó con la idea: "Hay que tener en cuenta de que la educación obligatoria está en manos de las provincias, pero me encantaría poder llevar esta idea al Consejo Federal de Educación para que pueda desarrollarse un programa de participación de padres en todo el país", dice a LA NACION.

"Me parece fantástica la idea de la gobernadora de convocar a los padres", resalta Finocchiaro, y agrega: "La pregunta es ¿por qué no se hizo antes? Durante muchos años prevaleció una ideología que no tenía en cuenta a los padres para pensar políticas educativas, y fue un error, ellos tienen mucho para aportar", señala.

El ministro deja en claro que "los padres no van a ocupar el lugar de los pedagogos, pero seguro tienen mucho para decir".

"Es partidario", dice Baradel

Por su parte el dirigente gremial docente Roberto Baradel aclara que "Sería bueno que el gobierno lleve adelante una convocatoria amplia para todos los sectores para debatir sobre la educación, pero hasta ahora lo que hicieron fue un debate partidario, las mesas son para padres de Cambiemos, ya que no dejan participar a quienes no son de ese espacio político".

Baradel, secretario general del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba), descree de las intenciones que manifiestan los funcionarios sobre esta política de participación.

"Les doy el mismo valor verdad a lo que nos dijeron el año pasado tanto la gobernadora Vidal, como el ministro Sánchez Zinny, respecto a que los aumentos otorgados estaban a la par de la inflación. Nos mintieron", subraya.

Se lanzará una campaña

"Desde el gobierno ya convocamos miles de padres en toda la Provincia, en todos los distritos, con participantes de todos los sectores, abiertas a toda la comunidad", dice Sánchez Zinny

"Muchos directivos, docentes y padres con los que hemos conversado a lo largo de estos tres años, quieren seguir dialogando para saber cómo avanzan los programas que impulsamos para mejorar la calidad educativa o cómo continúan las obras de infraestructura en sus escuelas", destaca el funcionario.

Si bien aún las autoridades bonaerenses no quieren adelantar ni confirmar nada, trascendió que en los próximos días se lanzará formalmente una campaña pública para generar más espacios de debates educativos con participación de los padres.