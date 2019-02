El humorista se puso serio para llamarle la atención al resto de los invitados

Los momentos de distinción y risas en la televisión pueden volverse polémicos si quienes los protagonizan no están atentos a sus circunstancias. En este caso, fue Jey Mammon quien alzó la voz el domingo en Almorzando con Mirtha Legrand, para frenar una situación que había pasado del chiste a la seriedad.

Invitado a la mesa de la diva, Sergio Denis contestaba a las preguntas de la conductora pero se encontró con cierta dificultad a la hora de entender lo se le decía. "¿Yo hablo bajo o vos estás sordo?", le preguntó ella, luego de repetirle varias veces algunas frases. Enseguida el resto de los invitados comenzó a reírse del comentario "sin filtro" de Mirtha Legrand .

"Capaz estoy sordo y no me doy cuenta", respondió el músico, siguiendo la broma. Pero luego se puso serio y acotó en voz baja: "Tengo una dificultad, una infección y no quiero hablar de eso, no es nada grave". Denis quiso retomar entonces la conversación sobre su familia que estaban manteniendo, mientras los invitados seguían riendo.

Mientras el resto de los invitados se reían de Sergio Denis, Jey Mammon pidió respeto

Pocos segundos después, cuando una nueva pregunta tuvo que ser repetida, los invitados volvieron a tentarse de risa, como si se tratara de un paso de comedia. Fue allí cuando Mammon decidió llamarle la atención a todos.

"Perdón, acaba de contar que tiene un problema y una dificultad para escuchar, por lo tanto ya no me quiero reír, no es un chiste", dijo el humorista, causando que el resto de los presentes se pusieran serios de inmediato. La diva, entonces, se disculpó y retomó la charla como si nada hubiera pasado.