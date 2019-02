La actriz opinó sobre la actual novia de Nicolás Cabré, el padre de su hija mayor Crédito: Instagram

4 de febrero de 2019 • 20:41

Mientras disfruta de las grabaciones de Argentina, tierra de amor y venganza, la nueva tira de Pol-ka que se estrenará durante este año por eltrece, la China Suárez se hizo unos minutos para dar una entrevista a Los ángeles de la mañana junto a su compañero de elenco, Fernán Mirás.

"Grabo menos horas que el resto. Ya estaba hablado así porque tengo a Magnolia, que es muy chiquita. El jueves va a cumplir un año, pero sigue tomando teta", contó la actriz sobre su cronograma de trabajo con respecto a la maternidad.

Aprovechando el momento, Ángel de Brito quiso saber como se venía arreglando este verano con el padre de su hija mayor, Nicolás Cabré , para que la pequeña pase momentos con ambos. "Nos fuimos repartiendo. Él está en Mar del Plata, yo en Buenos Aires, y estamos diez días cada uno con ella, hasta que él vuelva de Mardel", explicó sobre la rutina de Rufina, de 5 años.

Fue allí cuando el conductor quiso saber como se llevaba con la actual pareja de su ex, Laurita Fernández . "¿Cómo te cae ella?", le preguntó. Tras dudar unos segundos, La China respondió: "No la conozco. No nos cruzamos todavía, pero mientras Rufi esté feliz...", agregó despreocupada.

Hace unos días, la China ya se había referido a la relación de Laurita con Rufina. "Con cualquiera que Rufi esté feliz, yo soy feliz", había expresado. "Quien la quiera cuidar y le dé amor, yo voy a ser feliz. Cualquier tipo de amor que ella reciba es lo más importante".