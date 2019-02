Córdoba Open: un poco de fútbol con Schwartzman y Fognini en el Kempes

Schwartzman y Fognini, y un fútbol-tenis sobre el césped del Kempes Crédito: Córdoba Open

CÓRDOBA.- Las aproximadamente 57.000 butacas lucen vacías. El silencio del imponente estadio Mario Kempes , ampliado y modernizado para la Copa América de 2011, se interrumpe durante las primeras horas de la mañana cuando un puñado de chicos ingresan en el campo de juego detrás de dos muchachos que empuñan raqueta. Uno es uno de los referentes actuales del tenis nacional, Diego Schwartzman . El otro, un italiano que, dependiendo el día, se convierte en artista o demonio: Fabio Fognini . Los convoca el Córdoba Open , el flamante ATP 250 del calendario que abre la gira sudamericana sobre polvo de ladrillo. Si no hubieran sido destacados tenistas, quizás, podrían haberse ganado la vida detrás de una pelota número 5. Aunque viéndolos jugar y tras una fallida chilena de Fognini., el Peque Schwartzman es, de los dos, el que más chance hubiera tenido.

"Yo soy fanático de fútbol. Tengo muchos amigos que juegan al fútbol. Es mi deporte favorito. No puedo jugarlo ni practicarlo mucho por el trabajo que hago y sería un poco peligroso. Pero me gusta mucho ir a verlo", dice Fognini, el primer favorito del certamen cordobés. "Yo hubiera querido ser futbolista, pero cuando era chico era mejor con la raqueta y bueno, fui tenista", cuenta el argentino, hincha de Boca, que guarda una camiseta de Juan Román Riquelme como su mejor tesoro. "Un gran mediocampista central hubieses sido, Diego, de esos que no paran nunca de correr, un tractor", sonríe el europeo. Los dos aprovecharon que salen adelantados en el cuadro principal para tomarse un respiro entre tanto entrenamiento tenístico y jugar al fútbol-tenis en el césped del estadio donde actúa Talleres de Córdoba (Belgrano juega en Alberdi).

"Seguí un poquito la final de la Copa Libertadores (River vs. Boca, en Madrid) y fue una locura. Sé que Hernán Crespo está siendo entrenador en Banfield, me dijo que quiere ir al torneo de Buenos Aires la próxima semana y ojalá que venga. Si yo tuviera tiempo me gustaría ir a un entrenamiento de su equipo, pero es difícil", reconoce Fognini, nacido en San Remo, en la región de Liguria, donde los habitantes suelen optar por Sampdoria o Genoa. ¿Qué club elige el actual número 15 del mundo? "Genoa. Yo conocí a Crespo cuando estaba allí. Obviamente lo vi mucho cuando estaba en el Parma y en la Lazio".

Schwartzman ama el fútbol como casi ningún otro deporte y su pasión se potencia más cuando habla de uno de sus amigos futbolistas, Paulo Dybala . Fognini, asimismo, no duda cuando le preguntan por los mágicos número 10 que nacieron en la Argentina: "¿ Messi o Maradona ? Maradona, toda la vida. El dieci.", asevera Fogna y, al rato, cuando entra en el Museo Provincial del Deporte (funciona en el estadio) posa con una camiseta del Nápoli.

La ciudad de Córdoba palpita, por primera vez, por un torneo de tenis de alta categoría. Pero, claro, el fútbol siempre tiene lugar.