CÓRDOBA.- Pedro Cachin vive, desde hace cinco años, en Barcelona. A miles de kilómetros de su Bell Ville natal. Se instaló en esa porción de España en busca de un sueño y de un perfeccionamiento en el mundo del tenis, aconsejado por Alex Corretja (número 2 del mundo en 1999). Desde el primer momento que el año pasado escuchó que Córdoba, su provincia, tendría un torneo ATP, se esperanzó. No solo por contar con una buena opción para tratar de seguir fogueándose en el circuito, sino porque interiormente sospechó que en su tierra y con su familia en las butacas del estadio sería suficiente incentivo para lograr su primera victoria ATP. Lo anheló y lo logró: luego de superar la clasificación en el Córdoba Open , el jugador de 23 años batió al sudafricano de origen británico Cameron Norrie (64° del ranking) por un doble 6-4.

"Es un sueño para mí. Desde el momento que dijeron que iba a haber un ATP lo vi como una importante oportunidad. Me dieron una invitación para jugar la clasificación, pero después por mi ranking (280°) no lo necesité", celebró Cachin, que luego de derrotar a Norrie (entrenado por el argentino Facundo Lugones) se estrechó en un cálido abrazo con su abuelo, Poroto, de 85 años. "Mis familiares me pueden ver muy pocas veces, no solo en la cancha sino en el día a día de la vida cotidiana. Ahora espero estar el mayor tiempo posible acá", se esperanzó Cachin, que en la segunda ronda se medirá con alguien que conoce a la perfección: el español Pablo Carreño Busta , 23° del mundo.

Cachin, Carreño Busta y Roberto Carballés Baena (otro tenista español) compartieron el mismo departamento durante un tiempo en Barcelona. Además, en el único enfrentamiento oficial entre los dos primeros, se impuso el argentino. Fue durante la final del Challenger de Sevilla 2015, sobre polvo de ladrillo. "Lo conozco mucho a Pablo, viví con él un tiempo, espero llegar lo más descansado posible al partido del miércoles y, sobre todo, seguir disfrutando", se ilusionó Cachin, que antes del Córdoba Open había disputado solo dos veces el cuadro principal de un ATP: Barcelona 2016 y Buenos Aires 2018.

Son momentos muy emotivos para el cordobés. Durante las últimas semanas se ganó el aplauso de todos por un acto de solidaridad y enorme sensibilidad. Todo empezó cuando el video de Victoire, un chico de 10 años de Congo, encordando una raqueta a mano con apenas una pinza y una rama de un árbol, se viralizó. Christian Okota, entrenador de Victoire, subió el video a las redes sociales y las reproducciones se multiplicaron a niveles impensados. Las imágenes también llegaron al Barcelona Tennis Lab, donde habitualmente se entrena Cachin. El impacto fue tal que el argentino, con la complicidad de su encordador Xavier Colomina, decidió enviarle a Victoire y a sus compañeros de escuelita una máquina de encordar usada que utilizaba en épocas de austeridad.

"Fue impactante el momento que vi al chico encordando con un palo de madera. Si no hubiera visto el video y me lo contaban, no lo creía. Vimos que estaba con una necesidad, que estaba perdiendo mucho tiempo fuera de la cancha cuando podría estar adentro. Y fue el momento perfecto de decirle imaginariamente a la máquina: 'Ya me acompañaste hasta acá, ahora le toca a otra gente'. Me alegro por la repercusión que tuvo, sobre todo por Victoire", expresó Cachin, el cordobés que vive uno de los momentos más emotivos de su vida.

Pella también está en la segunda rueda

Guido Pella , el octavo favorito del Córdoba Open, apenas cedió cuatro games en un debut cómodo, con victoria por 6-1 y 6-3 sobre el italiano Paolo Lorenzi, que había entrado en el cuadro principal como lucky loser (perdedor afortunado).

Guido Pella sólo cedió cuatro games en el estreno Fuente: LA NACION - Crédito: Diego Lima

El bahiense, 59 del ranking mundial, no tuvo mayores problemas para imponerse con un juego sólido, con apenas 9 errores no forzados en todo el encuentro; Lorenzi cometió casi el triple: 26. En la próxima etapa, el zurdo, entrenado por José Acasuso, se medirá con el ganador del duelo entre el chileno Christian Garín, que viene de jugar por la Copa Davis en Austria, y el español Albert Ramos Viñolas.

En primer turno, el esloveno Aljaz Bedene derrotó al alemán Maximilian Marterer por 6-3 y 6-4, mientras que el italiano Lorenzo Sonego eliminó al español Pablo Andújar por 6-3 y 6-2.