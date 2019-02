La ideología del Papa y su posición sobre Venezuela 05:03

"El Papa no es ni de izquierda ni de derecha, el Papa es un líder espiritural, religioso, elegido como el líder más representativo del mundo", señaló el historiador Ignacio Cloppet en el programa Terapia de Noticias , que se transmite por LN+ . De esa manera el especialista explicaba por qué, a su criterio, el Papa Francisco no puede referirse a la situación de la crisis en Venezuela.

"El Papa no puede decir 'hay comunismo' o 'no hay comunismo' porque no le corresponde hacerlo. El pueblo venezolano tiene que resolver los problemas interiormente y no buscar intervenciones extranjeras", continuó. Así, dijo que el Papa no va a tomar una posición sobre el tema ya que no le corresponde hacerlo.

"No puede tomar partido", insistió, mientras confrontaba con el dirigente político venezolano Miguel Ángel Martínez, que también se encontraba en el programa. Martínez hacía énfasis en las personas que dejaron el país a causa de la crisis y sobre por qué era de vital importancia que Francisco se expidiera al respecto.