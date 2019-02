Liam Neeson

Cold Pursuit es la nueva película de Liam Neeson . En ese film, el actor encarna a un hombre que frente al asesinato de su hijo, comienza una sangrienta venganza contra la mafia responsable de esa muerte. Y debido a la premisa de la historia, le consultaron a Neeson si alguna vez se había vivo una situación similar en la que quisiera reaccionar como su personaje.

En una entrevista concedida al medio inglés The Independent, el protagonista de Búsqueda Implacable dijo que entendía el sentimiento visceral que atravesaba el protagonista de su film, y lo comparó a una reacción que tuvo cuando una amiga suya le contó que fue víctima de una violación. Liam expresó: "Ella manejó la situación de una manera extraordinaria. Pero mi actitud fue preguntarle si sabía quién había sido. Ella dijo que no. Yo le pregunté si sabía cuál era su raza, y ella me dijo que había sido una persona de color".

A continuación, Neeson dijo: "Empecé a recorrer la zona con una porra, esperando ser increpado por alguien, y esto lo digo con vergüenza. Hice eso hice al menos durante una semana esperando que un negro bastardo (el actor hizo con sus manos el gesto de las comillas) saliera de algún bar, me provocara por algo... y así yo pudiera matarlo".

Debido al uso de la expresión negro bastardo, el repudio generalizado en redes sociales no tardó en llegar y Neeson fue acusado de racista.