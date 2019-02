Minuto de silencio en homenaje a Emiliano Sala, en la tribuna formaron su nombre con papeles de colores. Fuente: Reuters - Crédito: Rebecca Naden

El dolor sigue envolviendo el caso Emiliano Sala. El domingo, trece días después de su desaparición, encontraron en las profundidades del Canal de la Mancha la aeronave que transportaba al futbolista de Nantes hacia Cardiff, la capital de Gales, luego de ser transferido del equipo francés a Cardiff City por una cifra récord de casi 20 millones de euros. Y ayer los investigadores hallaron un cuerpo que, al mediodía de la Argentina, aún no se sabía a quién pertenecía. Pero más allá de que la búsqueda seguirá adelante, hay varios frentes abiertos en la investigación.

¿Qué pasó, verdaderamente? ¿Quiénes son los culpables? ¿Por qué viajó diez horas después de lo que debería haberlo hecho y con adversas condiciones meteorológicas? ¿Quién controlaba la seguridad del avión? ¿Cuánto influyó el cambio de piloto a último momento? El foco ya se había puesto también en la responsabilidad legal y las eventuales indemnizaciones de los seguros, pero todo se potenció en las últimas horas. Costos, juicios y posibles escenarios del día después. La trama legal que involucra desde los familiares hasta los clubes, los representantes, los intermediarios y también quienes eran los responsables del traslado del futbolista. Todo está bajo sospecha. Incluso vale recordar el mensaje de la exnovia de Emiliano: "Investiguen la mafia del fútbol porque no me creo este accidente", escribió en su cuenta de Instagram no bien se supo de su desaparición, aunque después lo borró.

Los homenajes a Emiliano Sala, frente al estadio de Cardiff Fuente: AFP

Lo primero para destacar en medio del desconcierto fue ver cómo reaccionó el ambiente del fútbol, que realizó donaciones desde diversos lugares cuando la búsqueda inicial de la policía de Guernsey se había detenido, el jueves 24 de enero, tres días después de la desaparición del avión. El día después Romina Sala, hermana de Emiliano, dijo: "La búsqueda no se detendrá de ninguna manera". El último contacto de la aeronave -en la que sólo un piloto acompañaba al jugador- fue el 21 de enero, a 20 kilómetros de la isla inglesa Guernsey. También intervino el Gobierno argentino, que pidió la continuidad de la búsqueda. Pero el inicio del rastrillaje privado fue posible gracias a las donaciones que la familia de Sala recibió a través de la plataforma Go Fund Me. La campaña, iniciada el viernes 25 por la agencia Sport Cover (que tiene a Emiliano Sala como uno de sus clientes), sobrepasó los 320 mil euros. Los mayores donantes fueron el crack francés Kylian Mbappé (30.010 euros), su compañero Adrien Rabiot (25.000 euros), el futbolista francés Dmitry Payet (10 mil euros) y su compatriota Alassane Plea (8 mil euros). Lucas Ocampos, con 11.000 euros, es el argentino que más aportó. Además, el Sindicato de Futbolistas Profesionales de Francia (UNFP) donó otros 5000 euros y la FIFPro (Federación Internacional de Futbolistas Profesionales), la misma cifra.

El domingo 3 de febrero la investigación tuvo un giro al encontrarse la aeronave donde viajaban Sala y el piloto David Ibbotson. Y ayer los investigadores británicos descubrieron imágenes que mostraron la presencia de un cuerpo. La información de la aeronave encontrada fue confirmada a la nacion por David Mearns, el dueño del buque que emprendió la búsqueda del jugador de manera privada. "Los restos fueron ubicados por nuestra nave, el FPV Morven -señaló Mearns-. En las imágenes de video (...) se ve a un ocupante entre los restos", anunció la Oficina británica de Investigación de Accidentes Aéreos (AAIB) sin precisar de quién se trata. "La AAIB está considerando los siguientes pasos, en consulta con las familias del piloto y del pasajero, y con la policía", detalló. El primer rastro en la búsqueda fueron los dos asientos encontrados por Josette Bernard, de 56 años, vecina del pueblo de Surtainville, en Francia, quien el 30 de enero caminaba por la playa cuando se encontró con dos cojines de las butacas del avión.

El buque que está realizando la búsqueda

La batalla legal

Cardiff ya había pagado los 17 millones de euros, según le habían informado a la nacion dos fuentes en Inglaterra. Lo que no fue informado desde Cardiff City FC es si el club galés contrató un seguro de vida por el jugador. Desde el punto de vista legal, el equipo tiene la posibilidad de presentar una demanda a la empresa de transporte aéreo en caso de un eventual siniestro: "Hay un convenio en materia de accidentes de avión que prevé una indemnización automática por el transportista aéreo. Solo que está limitada en unos 100.000 euros", le dijo la abogada Alexandra Cohen Jonathan, especialista en este tipo de operaciones, a la agencia AFP.

Los empresarios futbolísticos de la transferencia también están bajo la lupa. "Nada de sentimientos. Nosotros hacemos negocios", fue una de las tantas frases que leyó Emiliano Sala en un mail que le llegó el pasado 6 de enero. Quien lo afirmaba era Willie McKay, intermediario en la transferencia del futbolista de Nantes a Cardiff. El mensaje del agente, revelado por el diario francés L'Equipe, decía: "Nosotros no decimos 'con los jugadores, nosotros somos como los padres con sus hijos'. No, si no hubieses sido jugador de fútbol, a esa gente ni siquiera le interesarías". El agente inglés McKay -dominó el mercado futbolístico inglés hace unos años- admitió a la BBC que fue él quien organizó el viaje de Sala desde Nantes a Cardiff. "Solo quisimos ayudar al chico", se defendió McKay, quien aclaró que el avión Piper modelo PA46 310P -que pude llevar hasta seis personas y fue construido en 1984- no le pertenece. La aeronave está a nombre de la empresa "Southern Aircraft Consultancy Inc. Trustee", con sede en Norfolk, Inglaterra. Con la patente N264DB, está registrada en Estados Unidos. Las imágenes localizaron precisamente ese registro en el fondo del Canal de la Mancha.

Imagen del avión encontrado en el Canal de la Mancha Fuente: AP

Las autoridades aeronáuticas inglesas, por su parte, seguirán la investigación. Los clubes Nantes y Cardiff (que luego congeló el pago del pase) también seguirán con sus propias investigaciones. Todos quieren saber qué sucedió.

Por lo pronto, desde el inicio de la travesía del N° 9 hay preguntas que todavía no tienen respuestas: ¿por qué la aeronave de Sala despegó diez horas después de lo estipulado (debía salir de día) y por qué (según habían revelado los policías franceses) el plan original de vuelo tenía como piloto a David Henderson (un profesional experimentado), pero a último momento lo cambiaron por David Ibbotson?

"Ahora se nos terminó la ilusión. Esperemos que estén los dos cuerpos ahí adentro. No quedan más palabras para decir", dijo Horacio Sala desde la localidad de Progreso, provincia de Santa Fe, donde reside, en declaraciones a El Trece. Fue la frase de un padre desesperado ante un caso que todavía suma muchos interrogantes