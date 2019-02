Rosanna Arquette

Hace algunas horas, la actriz Sarah Paulson publicó un texto en su cuenta de Instagram en el que informó que Rosanna Arquette se incorpora a la serie Ratcher, que en algunos meses verá la luz a través de Netflix . Pero más allá del anuncio, Paulson aprovechó el espacio para dar cuenta de su admiración por Arquette, y cómo la vida profesional de esa actriz se vio afectada luego de denunciar a Harvey Weinstein.

En su posteo, Paulson escribió: "La historia de Rosanna Arquette es de triunfo, pero también de muchas dificultades. Ella fue una de las primeras mujeres en hablar públicamente sobre Harvey Weinstein. Me conmoví con varias de sus entrevistas más recientes en la que decía que no podía encontrar trabajo o representante como una consecuencia directa de su valentía. Yo estoy produciendo un programa en Netflix, Ratched, junto a Ryan Murphy, y ambos decidimos que eso no podía seguir así. Su currículum siempre fue profundamente inspirador para los dos. Por lo que esta actriz tendrá un arco argumental que se extenderá por varios episodios. Ratched comienza a filmarse el miércoles, y puedo decir con mucho orgullo: bienvenida a la familia, Rosanna".

La serie Ratched tiene su inspiración a partir de la enfermera principal del neuropsiquiátrico en el que transcurre la novela Atrapado sin salida, de Ken Kesey (y que fue llevada al cine en 1975 con el protagónico de Jack Nicholson). La ficción será una precuela y contará los primeros años de la enfermera Ratched, en 1947, cuando comenzó a trabajar en algunos hospitales. Interpretada por Paulson, la historia mostrará cómo la personalidad de esa mujer cambió según conoció a distintos sanatorios y a toda clase de pacientes.