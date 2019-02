Habló Manuela Bravo, la celestina de Andrea Del Boca y Ricardo Biasotti

La cantante fue quien presentó a los padres de Anna Chiara en el 2000 Crédito: Archivo

5 de febrero de 2019 • 10:15

El Andrea Del Boca Gate suma un nuevo testimonio. Después de que Anna Chiara, la hija de la actriz con Ricardo Biasotti, hablara con la revista Caras sobre los malos recuerdos que tiene de su padre, se fueron sumando más y más voces al respecto. Habló Amalia Granata, ex del asesor financiero, , Lucía Galán -quien fue señalada como tercera en discordia- y hasta el mismo Biasotti.

Ahora fue el turno de Manuela Bravo, la celestina de la pareja. Fue en la pantalla de Incorrectas donde la cantante eligió hablar de los inicios de Biasotti y Del Boca. "Eso pasó todo en mi cumpleaños, en enero de 2000. Vinieron un montón de amigos y allí se conocieron. Estaban Lucía y Andrea, pero Lucía con Biasotti no llegaron ni a tomar un café. No tuvieron nada que ver entre ellos", dijo. Recordemos que en ese momento se dijo que Andrea le había robado el novio a su amiga.

Y siguió: "A la semana de la fiesta fuimos en grupo al cine. Ahí hubo una charla de madrugada en la que Ricardo contó que era soltero y que le gustaría tener un hijo. Andrea también quería lo mismo y se flecharon. El 29 de enero fuimos a comer ñoquis los tres: Ricardo, Andrea y yo".

Moria Casán quiso saber qué había de cierto en que él quería ser famoso, a lo que Bravo contestó: "Ricardo no estaba detrás de ninguna famosa, sino que conoció a Andrea en mi cumpleaños. Fijate que durante estos dieciocho años Ricardo no se mostró nunca".

Sobre las declaraciones de Anna, opinó: "No sé si es una confabulación contra él. Yo a la chica la conocí con su papá. ¿Si Andrea quería casarse con él y por eso se pelearon?, Puede ser. Pero si vos conocés a una persona un 12 de enero, salís por primera vez un 29 de enero y el 20 de febrero estás embarazada, a lo mejor para la otra persona es un shock. No se dieron tiempo de conocerse".

Ante las preguntas puntillosas de las panelistas, Bravo fue dando algunas pistas sobre sus teorías. Sobre si Andrea había buscado el embarazo sin consentimiento de Biasotti, contestó: "No sé, eso no lo voy a contestar. Por una cuestión de amistad hay muchas cosas que no voy a contar. La quise mucho como amiga [a Andrea] y estuve a su lado cuando me necesitó. Y después ella tomó distancia". Además sugirió que la familia Del Boca habría influido en la visión de Anna sobre su padre. "Evidentemente le decían cosas para que la chica no quisiera estar con su papá. Él una vez me dijo: 'mirá Manuela, yo hago todo lo posible, es mi hija, la quiero. Voy a esperar y cuando ella sea grande va a decidir'. Evidentemente no esperaba esta realidad".

