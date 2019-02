Natacha Jaitt, denunció que fue violado por dos hombres

El juez en lo criminal y correccional porteño Martín Yadarola ordenó la declaración indagatoria de los dos hombres que fueron acusados de violación y denunciados ante la Justicia el pasado 7 de enero por la mediática Natacha Jaitt .

La resolución, según informaron fuentes judiciales, fue firmada ayer por el magistrado. El 21 de este mes el director de cine Maximiliano Giusto y Pablo Javier Yotich, amigo de la mediática, deberán presentarse en el Palacio de Tribunales para ser indagados. Ambos están imputados de abuso sexual. Según las fuentes consultadas, ambos habían sido beneficiados con la exención de prisión, decisión que fue apelada por el fiscal José María Campagnoli

En la resolución donde le otorgó la exención de prisión, Yadarola le fijó a los imputados una caución real de 100 mil pesos y la prohibición de salir del país.

Entre los fundamentos para otorgar la exención de prisión, el juez Yadarola tuvo en cuenta el arraigo de los imputados, la falta de antecedentes penales, que se hayan presentado en el expediente y que hayan designado abogado defensor.

"Al momento [ de la investigación] no existen circunstancias que hagan suponer que habrán de eludir la acción de la Justicia o entorpecer el desarrollo del proceso", afirmó el magistrado.

En su momento, en las redes sociales, Jaitt había relató el calvario que vivió cuando fue de visita a la casa de su amigo Yotich. "Le llevé milanesas caseras, le cociné, porque me las pidió y lo hice de corazón. Charlamos de laburo, de la vida (...) Serían las 2 A.M., ya me estaba por ir, de repente llamó a un amigo, un tal Gordo (...), y hablaba con un tono raro (...) A cierta hora me siento mareada (...) se me apaga el televisor".

Luego Jaitt escribió que se despertó cuando ambos la violaban. Tras forcejear con ellos y al cabo de un tiempo, la echaron del domicilio de Yotich. "Estaba mareada y como pude me tomé un taxi a mi casa", contó para luego decir que estuvo en su domicilio con dolores y llorando por lo que le había ocurrido hasta que decidió denunciarlos. Por otra parte, desde su cuenta de Twitter, dijo que Yotich no contesta su teléfono desde el mismo jueves que sucedió el hecho que denuncia.

El 7 de enero pasado, Jaitt se presentó en Tribunales junto con su abogado Alejandro Cipolla para pedir la detención de los dos presuntos agresores sexuales.