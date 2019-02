El cambio de vida que Benjamín Vicuña aceptó por la China Suárez

La actriz reveló que lo consideró "un acto de amor" Fuente: Archivo - Crédito: Fuente: Instagram de Benjamín Vicuña

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 5 de febrero de 2019 • 10:18

La China Suárez y Benjamín Vicuña están viviendo un gran momento tanto personal como profesional: este jueves Magnolia, su hija en común, cumple su primer año de vida, y los actores se preparan para el estreno de Argentina: tierra de amor y venganza, la telenovela de Polka que verá la luz en marzo por la pantalla de El Trece.

Durante un receso de las grabaciones de la tira, China dialogó con Los ángeles de la mañana y reveló un cambio de vida que hizo su pareja por ella. "Un poco aprendió el amor a los animales porque, si bien le gustaban, no es que convivía con perros adentro de la casa. Y la verdad que eso me lo aceptó, porque no todos quieren la casa llena de pelos. Fue como un gran gesto de amor para mí", contó sobre Benjamín, con quien convive casi desde el comienzo de la relación.

"A mí siempre me gustaron de chica los animales, más que nada por mi papá. Él fue siempre un fanático de los animales y tenía locura, sobre todo con los perros", explicó la actriz. "Siempre que íbamos por la calle nos acercábamos a un perro, íbamos a comprarle algo para comer, era algo como medio heredado", cerró la China, que constantemente hace público su amor por los animales en su cuenta de Instagram.

Además, se encuentra atravesando el duelo por el fallecimiento de su perra Bandida, a quién Vicuña también despidió a través de las redes sociales.