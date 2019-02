El gobernador de Río Negro busca su tercer mandato Fuente: LA NACION - Crédito: Alfredo Leiva

El gobernador de Río Negro , Alberto Weretilneck confirmó que piensa competir por un nuevo mandato y cristalizó un conflicto que desde hace semanas sobrevolaba el incipiente clima electoral en la provincia.

Weretilneck asumió como vicegobernador de Carlos Soria en diciembre de 2011. Pocos días después debió reemplazarlo, luego de que Soria fuera asesinado por su mujer, Susana Freydoz. Completó aquel mandato y en 2015 fue reelecto.

En su artículo 175 la Constitución de Río Negro establece que el gobernador y el vice "pueden ser reelectos o sucederse recíprocamente por un nuevo período y por una sola vez" y que "si han sido reelectos o se han sucedido recíprocamente, no pueden ser elegidos para ninguno de ambos cargos sino con un período de intervalo".

Weretilneck interpreta que el mandato en el que reemplazó a Soria no debe contarse como el primero y que, por lo tanto, está habilitado para competir por uno más.

"Estamos convencidos que el artículo no nos prohíbe. Porque no se da ninguna de las dos condiciones que plantea: dos veces electo gobernador o dos veces electo vicegobernador, que no es mi caso, y la otra prohibición es que las dos personas se cambien entre un cargo y otro cargo", argumentó el gobernador en una entrevista con el diario Río Negro.

El caso de Weretilneck es similar al del gobernador de La Rioja , Sergio Casas, que logró que la Legislatura aprobara una enmienda a la Constitución provincial para poder presentarse y hace 10 días llamó a una consulta popular para convalidarla. Por impugnaciones de la oposición el tema podría terminar en la Corte Suprema.

Si lograra ser candidato, Weretilneck se sumará a la larga lista de 16 gobernadores que buscarán su reelección este año. Río Negro será la segunda provincia en elegir gobernador, después de Neuquén, el 7 de abril próximo.

Fuego amigo

Más allá de la confianza de Weretilneck, -que hoy mismo estrenará campaña en Cipolletti junto con su compañera de fórmula, Arabella Carrera y con una cuarentena de candidatos a legisladores-, su postulación ya fue impugnada y, nada más y nada menos que por el exsecretario general de la Gobernación, Matías Rulli, un hombre de su extrema confianza hasta que dejó el gobierno.

"Habiendo sido parte de la formula Carlos Soria - Alberto Weretilneck (FPV-2011) y luego Weretilneck - Pesatti (JSRN -2015), el actual gobernador se encuentra impedido de presentarse en cualquiera de ambos cargos en función de la premisa constitucional. Sino podríamos caer en el absurdo que una misma persona, alternándose entre el cargo de gobernador y vice, pudiera perpetuarse en el binomio gubernamental eternamente", argumentó Rulli en su presentación ante la junta electoral de Juntos Somos Río Negro, el frente por el que el gobernador pretende competir por otros cuatro años en la cima del poder provincial.

El candidato a gobernador del kirchnerismo, Martín Soria fue lapidario con Weretilneck. "El intento del gobernador de violar la Constitución para acceder a un tercer mandato, es un papelón más de una larga lista de aberraciones institucionales que viene realizando", advirtió en diálogo con LA NACIÓN.

El actual intendente de General Roca puso en duda la independencia de los jueces de la provincia y vaticinó que, tal como ocurrió en el caso de La Rioja, el intento de Weretilneck terminará en la Corte. "Confió que la Corte Suprema no dejará que nuestro país se convierta en un rejunte de republiquetas, donde algunos punteros devenidos en gobernadores y sus jueces puestos a dedo hagan con la Constitución lo que les viene en gana", disparó.