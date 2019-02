De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 6 de febrero de 2019

Esfuerzo policial

El sábado pasado mi hijo fue asaltado mientras esperaba el colectivo a las 23 en el metrobús de la avenida 9 de Julio y Córdoba. Después de robarle todas sus pertenencias, el delincuente, con la advertencia de que estaba "enfierrado", se fue como quien se va del supermercado después de una compra. La denuncia en la comisaría de la calle Tucumán al 1500, adonde fue acompañado por el personal de un patrullero, la descripción del asaltante y el profesionalismo y fundamentalmente el espíritu de colaborar hicieron posible que el delincuente fuera detenido y mi hijo recuperara sus pertenencias al día siguiente, en la excomisaría 1a de la Federal, en la calle Lavalle al 400.

Espero que el esfuerzo policial y su buena predisposición sean acompañados por una Justicia que muchas veces deja que desear.

Horacio Damianovich

DNI 10.202.544

Feudos provinciales

El domingo pasado, el periodista Sergio Suppo escribió en el suplemento Ideas un artículo breve pero crucial para mostrar el germen de la decadencia de la mitad del país administrado durante muchísimos años por caudillos que han convertido en feudos sus provincias. Con una admirable economía de palabras, muestra los medios de que se valen para acallar cualquier intento de mellar su poder. Es muy importante lo que allí se dice. Los votantes futuros deben reflexionar sobre algo que, por sabido durante tanto tiempo, se considera imposible de revertir.

La columna podría complementarse ahora con otra nota con datos que son imposibles de refutar.

Felicito al periodista que mostró su maravillosa capacidad de síntesis, pero yo hubiera deseado seguir leyendo.

Nélida M. Labadie de Villa Abrille

DNI 3.144.309

El Papa y Venezuela

El pedido del Papa de "diálogo" entre el quienes gobiernan Venezuela y la oposición es una novedad en la forma de actuar de la Iglesia. En efecto, ante ideologías y gobiernos totalitarios, como han sido el nazismo, el fascismo y el comunismo, la Iglesia publicó, respectivamente, las encíclicas Mit brennender Sorge (Con viva preocupación); Non abbiamo bisogno... (No tenemos necesidad...) y Divini Redemptoris (de un Divino Redentor), que atacaban directamente estas ideologías. No planteó un diálogo con aquellos que querían destruir la esencia misma de la persona humana, sino que hizo ver la diferencia de estas visiones con la doctrina cristiana.

Sorprende este llamado al diálogo como única propuesta, ante lo que la mayoría de las naciones reconocen como un narcogobierno, que está violando todos los derechos inherentes al hombre, sin ninguna otra mención sobre su conducta. A primera vista parece una propuesta más ligada a una visión ideológica de quien dirige el catolicismo, que le impide ver la realidad de la situación que la misma Iglesia venezolana le ha querido exponer.

Javier Reigada

DNI13.416.795

Cruceros en Uruguay

Tiempo atrás visité la intendencia de Punta del Este, en la avenida Gorlero, para advertirles que el fondeo de cruceros frente a la Playa Mansa no dejaría de tener consecuencias negativas y me informaron que ellos tampoco los quieren. Amigos navegantes me confirman que pudieron observar cómo se arrojan desperdicios al mar. Estos buques tienen medios para procesarlos, pero el tema es si realmente procesan debidamente el gasoil, los fluidos hidráulicos, los alimentos en descomposición y los abundantes efluentes cloacales con destino a la sentina. Es sabido que la Prefectura uruguaya no tiene capacidad de monitoreo, cuando ni siquiera la Guardia Costera norteamericana ha podido hacerlo en el Golfo de México. El Río de la Plata trae desde el norte muchos desechos sin procesar y si sumamos los de los cruceros desde Montevideo hasta pocos metros de La Mansa, era evidente que algo iba a pasar. Y este tema de la cianobacteria no creo que esté desvinculado. La costa uruguaya desde Pocitos y Malvin hasta Rocha era años atrás una belleza natural maravillosa, pero se está convirtiendo en una cloaca a cielo abierto y el Frente Amplio nada hace por evitarlo. ¿O es que no le importa con tal de conseguir sus objetivos políticos y provocar otras decenas de miles de nuevos emigrantes uruguayos? Es necesario despertar antes de que sea demasiado tarde.

Durante 70 años he nadado en La Brava y si las cianobacterias me lo impiden, sencillamente tendré que buscar otras playas.

Alfredo de Urquiza

DNI 4.130.677

Plan de ahorro

"Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno", sostiene el artículo 42 de la Constitución nacional.

Quienes sufren penurias por estar suscriptos a un plan de ahorro de un vehículo parecen no estar contemplados por los preceptos enunciados en ese artículo. Muchos periodistas y medios se hacen eco solamente de lo efectista que resulta comunicar el aumento sustancial de las cuotas, producto de la última devaluación, que provoca casi el 80% de morosidad en los pagos. Sería oportuno también difundir el padecimiento de los "adherentes adjudicatarios", aquellos que con el vehículo adjudicado sufren las arbitrariedades de las fábricas que discontinúan o dejan de fabricar modelos, abriendo paso a otros de mayor valor y tecnología con la garantía de que el adherente adjudicatario seguirá pagando como nuevo su modelo viejo.

Señores de la IGJ, fiscalizadores de los planes de ahorro, ¿al momento de aprobar los contratos se olvidaron del artículo 42?

Ricardo Fridman

DNI 12.012.846

En la red

Facebook

El abandono de la otra estación Retiro

"Es una falta de respeto a los que viajan. No sé a quién pertenece, pero el gobierno de la CABA tendría que estar atento"- María del Carmen Arana

"Esta terminal fue y es una vergüenza. Rodeada por una villa, insegura, sucia y en mal estado"- Ana María Chiodo

"Todo un desastre y encima una corrupción total si llegás a volver a las 2 AM, como me pasó. De terror"- Martha Ubertone

"Aeroparque o Flybondi. Si salen casi lo mismo los pasajes en micro"- Pablo Stankovik

