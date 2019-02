El kirchnerismo celebra las tensiones en el PJ federal

Massa, Schiaretti y Pichetto se mostraron juntos en Mar del Plata Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro V. Rizzi

Cristina tendió puentes con los gobernadores y peronistas díscolos y reforzó la orden para buscar la unidad

Mientras trabaja en las provincias para sellar la unidad con el resto del peronismo en las elecciones para gobernador, el kirchnerismo celebra las tensiones surgidas en pleno armado del PJ federal.

Con Cristina Kirchner en silencio y con una ventaja amplia respecto del resto de los opositores en las encuestas de opinión, en Unidad Ciudadana se mueven con pie de plomo para consolidar una tendencia que empezó en el último tramo del año pasado: una apertura hacia el kirchnerismo de sectores que solo unos meses atrás se mostraban intransigentes.

A los gestos de apertura de referentes del PJ no kirchnerista corresponden señales de moderación de los dirigentes más cercanos a la Presidenta. "Sería una pena perder a Massa en una elección que lo deje fuera de carrera por mucho tiempo", le dedicó Alberto Fernández , en diálogo con El Destape Radio.

El exjefe de Gabinete había señalado a fines del año pasado que "Massa y Cristina tienen una misma mirada de lo que hay que hacer en la Argentina". Agustín Rossi , jefe de la bancada del Frente para la Victoria en Diputados, también se había manifestado a favor de un acuerdo que incluya al Frente Renovador.

Los únicos dirigentes que siguen siendo blanco de los cuestionamientos del kirchnerismo son aquellos que rechazan de plano la unidad, como Juan Manuel Urtubey y Miguel Ángel Pichetto .

Las diferencias que genera en el peronismo federal el posicionamiento respecto del kirchnerismo, y en particular de Cristina, quedaron a vista anteayer, en el acto de Mar del Plata.

Estaba pensado como encuentro que potenciara el espacio, pero terminó siendo lo contrario. A la ausencia de Urtubey, por las inundaciones que afectan a su provincia, se sumó el faltazo de otros cuatro gobernadores que habían participado de reuniones previas del espacio: Gustavo Bordet (Entre Ríos), Domingo Peppo (Chaco), Rosana Bertone (Tierra del Fuego) y Juan Manzur (Tucumán).

Los dos primeros mandaron videos de adhesión. Bertone y Manzur, en cambio, son los dos mandatarios no kirchneristas que en los últimos meses se manifestaron a favor de una reunificación del peronismo que contemple a la expresidenta.

El gobernador de Tucumán reforzó esa posición anteayer, con una carta dirigida a los congresales del PJ, en la que volvió a reclamar que la unidad incluya a Cristina. "Hoy me doy cuenta del rol central que ocupa Cristina Fernández de Kirchner cuando llama a la conformación de un gran frente opositor. Sin mezquindades, abre sus brazos a todos. Ella entiende la importancia de la unidad de nuestro espacio político", dijo por escrito Manzur.

Antes de que se conociera la carta de Manzur, dos de los protagonistas del encuentro de Mar del Plata, Massa y Pichetto, habían expuesto sus diferencias.

Mientras que en las entrevistas previas al acto Massa evitó una definición sobre una eventual unidad con el kirchnerismo, Pichetto fue tajante. "No hay ninguna posibilidad de un encuentro de estos dos espacios", dijo, y advirtió: "Si eso ocurre, yo me voy porque no tengo ningún interés. Lo dijimos desde el primer minuto, eso fue lo que nos convocó".

El cambio de tendencia en la relación entre Cristina y los gobernadores del PJ se dio ya hace algunas semanas. En paralelo a las invocaciones a la unidad que hicieron Manzur y Bertone, la expresidenta impartió una orden a sus referentes en todo el país para que extremaran los esfuerzos para alcanzar la unidad con el resto del peronismo en las elecciones para gobernador.

Los frutos de esa instrucción ya se vieron en Neuquén, donde habrá fórmula de unidad del peronismo en las elecciones del 10 de marzo; La Pampa, San Juan y Río Negro, donde el frente no incluye al sector que encabeza Pichetto. También hay conversaciones avanzadas en Tierra del Fuego.