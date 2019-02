Caso Ciccone: Boudou podría volver a la cárcel la semana próxima

Fuente: LA NACION - Crédito: Alfredo Sabat

El exvicepresidente fue condenado a cinco años y diez meses; un tribunal oral lo excarceló; ahora la Cámara de Casación debe definir si mantiene su libertad

El exvicepresidente Amado Boudou está cerca de volver a la cárcel. La Cámara de Casación Penal realizará la semana próxima una audiencia para escuchar a su defensa, que lo quiere libre hasta que se decida si se confirma o no su condena, y luego resolverá. Es probable que el tribunal decida que regrese a la cárcel.

Boudou fue condenado a cinco años y diez meses de prisión por cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública por haberse quedado con el 75 % de las acciones de la empresa Ciccone , la imprenta que imprime el papel moneda.

El Tribunal Oral Federal N° 4, que lo condenó, integrado por los jueces Pablo Bertuzzi, Néstor Costabel y Gabriela López Iñíguez, decidió, por mayoría, en el mismo momento de la lectura del veredicto, dejarlo detenido en prisión preventiva, al igual que a su socio y amigo José María Núñez Carmona, condenado a 5 años y medio de cárcel.

Los jueces entendieron entonces que debían seguir presos porque -sostuvieron- había peligro de que, en libertad, obstaculizaran la investigación que seguía desarrollándose en primera instancia.

Sin embargo, al poco tiempo de esta sentencia, el juez Bertuzzi fue trasladado a la Cámara Federal por decisión del Consejo de la Magistratura. Entró en su lugar entonces la jueza Adriana Palliotti. Con esta nueva integración del tribunal, la defensa de Boudou volvió a pedir su excarcelación y esta vez tuvo éxito. Las juezas Gabriela López Iñíguez (que ya había votado en disidencia en favor de liberar a Boudou) y Palliotti votaron por excarcelar al vicepresidente hasta que se confirme o no la sentencia. Se apegaron a la clásica jurisprudencia de los tribunales orales que considera que rige el principio de inocencia mientras una condena no quede firme, es decir, mientras no sea revisada por Casación y eventualmente la Corte Suprema.

El tercer juez, Costabel, votó en disidencia y quedó en solitaria minoría. Así, a los pocos días de ser condenado, Boudou fue excarcelado, lo que provocó críticas airadas del Gobierno.

Ahora, la Cámara de Casación debe analizar si confirma o no esa excarcelación o si decide que siga en prisión preventiva. Los jueces que deberán decidir son Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani. Los magistrados convocaron a una audiencia para el 13 del actual, en la que escucharán los argumentos de las partes y decidirán. Es probable que los jueces vuelvan a mandar a la cárcel a Boudou y a Núñez Carmona.

En rigor, estos jueces ya se pronunciaron en esta misma causa, con Boudou ya condenado, rechazando su excarcelación y confirmando la prisión preventiva del exvicepresidente y de su socio. La diferencia ahora es que el fiscal del juicio, Marcelo Colombo, estuvo de acuerdo con excarcelar a Boudou, siguiendo el criterio habitual.

Los jueces deben decidir ahora ante el recurso presentado por la Unidad de Información Financiera (UIF), para analizar si lo vuelve a encarcelar.

Más allá de este fallo, que versará solo sobre la libertad o no, el tribunal debe dictar otra sentencia de fondo en esta causa. Analizará si confirma o no la condena de Boudou, pero con otra integración, porque asumió Javier Carbajo como camarista, que ocupará el lugar de Gemignani.