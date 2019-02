Liam Neeson se defendió de las acusaciones: "No soy racista"

Liam Neeson tuvo que explicar sus polémicos dichos en relación a la violencia racial

"No soy racista", afirmó Liam Neeson en una entrevista televisiva que realizó hoy en el programa Good Morning America, apenas unas horas después de que se publicara un reportaje que dio el actor irlandés en el diario The Independent en el que recordaba que en el pasado había salido en busca de un hombre negro con la intención de matarlo para vengar la violación que había sufrido una amiga suya a manos de una persona de esa raza.

Entrevistado por la periodista negra Robin Roberts, Neeson, que está en plena promoción de su nuevo film, Cold Pursuit, en el que interpreta a un hombre que se venga de un grupo mafioso que asesinó a su hijo, explicó que el incidente mencionado había ocurrido cerca de cuarenta años atrás. "Una muy querida amiga fue brutalmente violada y yo estaba fuera del país. Cuando regresé y ella me contó lo que había sucedido sentí algo que no había sentido antes. Era un instinto primitivo de venganza. Le pregunté si conocía a la persona y me dijo que no. Le pregunté por su raza y me dijo que era negro", detalló el actor que luego volvió a describir cómo ese sentimiento lo inspiró a recorrer las áreas "negras" de la ciudad para buscar a alguien en quien "descargarse violentamente".

"Lo hice cuatro o cinco veces hasta que me di cuenta de lo que estaba haciendo y me shockeó el instinto primitivo que estaba experimentando. Me impresionó y me dolió", explicó Neeson, que también contó que en su momento buscó ayuda y consejo a través de la iglesia y en conversaciones con dos muy buenos amigos respecto a lo que le estaba pasando. Además, en la entrevista televisiva el actor intentó poner el incidente del pasado en el contexto de su país, Irlanda del Norte, y la violencia terrorista que experimentó allí durante el conflicto separatista entre católicos y protestantes.

Roberts le preguntó a Neeson la razón por la que le había preguntado a su amiga por la raza de su atacante y no por su altura y peso, a lo que Neeson contestó que sí, que le había consultado por esas características pero que no se le había ocurrido mencionarlo en la entrevista que desató la polémica. Además, el actor aseguró que habría reaccionado de la misma manera si el violador hubiese sido irlandés. "Estaba tratando de ser honorable, de defender a mi amiga de un modo terrible y medieval. Soy un tipo más o menos inteligente y por eso me impresionó tanto mi reacción cuando finalmente me di cuenta de lo que estaba haciendo", aseguró el actor.