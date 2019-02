La selfie de los refuerzos que llegaron en la gestión de Gustavo Alfaro Fuente: LA NACION - Crédito: Prensa Boca

Algunos ya debutaron oficialmente en la Ribera; otros no. Pero los siete refuerzos de Boca desplegaron sus camisetas cuando el sol iluminaba este mediodía la Bombonera. Así, Marcos Díaz, Ivan Marcone, Kevin Mac Allister, Jorman Campuzano, Gastón Avila, Lisandro López y Junior Alonso fueron presentados en un acto protocolar que se realizó en el estadio, con la presencia del manager Nicolás Burdisso. Finalmente pasaron por el vestuario, en donde se tomaron la tradicional selfie.

Lisandro López hizo su debut en la victoria por 2-0 ante Godoy Cruz. "Es muy importante la confianza del técnico. Cuando me preguntó cómo estaba, le dije que bien. Llegué, me entrené, concentré y jugué. A pesar de la poca actividad del año pasado estoy bien física y psicológicamente. Me siento muy bien y por eso le dije a Gustavo que estaba para jugar", señaló el defensor.

Campuzano quiere ser otro de los colombianos que brillaron últimamente en Boca, como Wilmar Barrios, el volante que llegó a convertirse en patrón del mediocampo: "Es un sueño hecho realidad estar acá. Me sentí cómodo de doble cinco con Marcone. Sabemos que falta mucho pero es mejor buscar eso con victorias" ,comentó.

Muy cerca del ex jugador de Atlético Nacional de Medellín se mueve Marcone, que también empezó a encontrar el ritmo en el medio: "Somos un grupo con nuevos objetivos y nuevas ilusiones. Me sentí bien en estos partidos y el grupo está acercándose a lo que pretende el entrenador. Tenemos que ganar todo lo que nos queda aunque sabemos que es difícil por la ventaja que sacó Racing".

Antes de la presentación hubo una práctica que dejó algunas pistas. Este martes por la mañana, el Xeneize recuperó su habitual lugar de entrenamiento en el complejo Pedro Pompilio, justo en el día en que Carlos Tevez cumplió 35 años. Después del resembrado de la cancha en la que también la Reserva hace de local, los futbolistas de Boca iniciaron la semana de trabajo en el mismo sitio en el que tienen su día a día desde hace años.

Carlos Tevez cumplió hoy 35 años Fuente: FotoBAIRES

Después del trabajo regenerativo en zapatillas, los que más minutos jugaron el domingo se calzaron los botines para unos ligeros movimientos con pelota. El resto, entre los que estaban Mauro Zárate y Ramón Ábila, hizo un intenso ejercicio de fútbol reducido a dos toques entre dos equipos de siete jugadores cada uno. En un arco estuvo Esteban Andrada y en el otro alternaron Agustín Rossi y Marcos Díaz.

Con la Bombonera de fondo, Alfaro comenzó a diagramar el equipo que dispondrá para enfrentar a Belgrano el domingo en Córdoba. El transcurrir de la semana develará si reaparece Naithan Nández (sigue con los trabajos diferenciados, al margen de sus compañeros) quién ganará la puja entre Carlos Tevez y Zárate y si sobre el lateral derecho permanecerá Júnior Alonso o ingresará Emmanuel Mas.

Tercero junto con Atlético Tucumán, pero a once puntos de Racing, el líder, Alfaro busca su equipo ideal en plena competencia. A distancia de la cima pero todavía con chances, Boca no se resigna a ir por el primer tricampeonato de su historia.