El dueño de QuadrigaCX murió y dejó a sus clientes sin sus inversiones

La empresa de criptomonedas QuadrigaCX informó que no puede pagar la mayor parte de los US$190 millones en inversiones de clientes después de que su fundador Gerald Cotten, de 30 años, la única persona que conocía las contraseñas, muriera inesperadamente en India en diciembre pasado.

En una declaración jurada ante el Tribunal Supremo de Nueva Escocia, Jennifer Robertson, la viuda de Cotten, dijo que QuadrigaCX le debe a sus clientes los millones de dólares "tanto en criptomoneda como en dinero fiduciario", mientras que la empresa señalada solicitó protección al acreedor porque dice que "no puede acceder a los fondos almacenados en el almacenamiento en frío", sino solo a una cantidad comparativamente menor en una "billetera caliente" utilizada para transferencias, escribió el medio CoinDesk.

La viuda también dijo que Cotten era "el único responsable del manejo de los fondos y las monedas" y que ningún otro miembro del equipo podía acceder a los fondos almacenados.

QuadrigaCX anunció la muerte de Cotten a mediados de enero, diciendo que había muerto "debido a complicaciones con la enfermedad de Crohn el 9 de diciembre de 2018 mientras viajaba a la India, donde estaba abriendo un orfanato para brindar un hogar a niños necesitados".

Mientras Robertson tiene la computadora portátil de Cotten en su poder, escribió CoinDesk, ella dice que no conoce la contraseña, y un experto técnico reclutado por la empresa no pudo omitir su cifrado. Ella también dice que Cotten "no dejó registros de negocios".

Un artículo del Wall Street Journal de 2017 señaló que a diferencia de las bolsas de valores, que solo facilitan las transacciones, las bolsas criptográficas son especialmente vulnerables porque almacenan criptomonedas para sus clientes. Sin embargo, normalmente las amenazas asociadas con esta práctica son piratas informáticos y otros ciberdelincuentes, en lugar de contraseñas perdidas.

En las presentaciones, Robertson escribió que "necesita con urgencia una suspensión de los procedimientos que le permita a Quadriga y sus contratistas tiempo adicional para encontrar las tiendas de criptomoneda disponibles y también para negociar los giros bancarios disponibles para Quadriga", escribió CoinDesk.

"Esta es una dura lección aprendida", dijo el cliente de Calgary, Elvis Cavalic, a la cadena CBC, y agregó que no había podido retirar US$15.000 en participaciones en octubre de 2018.