Todo lo que tenés que saber sobre el Buenos Aires Trap

Bad Bunny encabezará un line up que nucleará a todos los representantes locales del género

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 5 de febrero de 2019 • 16:18

Febrero es el mes del trap en Argentina. Con Bad Bunny a la cabeza, el sábado 23 se llevará adelante el primer festival dedicado al género en habla hispana, Buenos Aires Trap, en el Hipódromo de Palermo. El portorriqueño liderará un line-up conformado por los artistas locales más destacados: Duki, Khea, Lit Killah, Cazzu, Ecko, Neo Pistea, YSY A, entre otros. Se les sumarán el chileno Drefquila y el español Kidd Keo.

Las entradas para asistir al evento aún se pueden conseguir a través de DalePlayTicket desde los 1500 pesos (campo general) hasta los 2500 (campo "Flow"). En el Hipódromo se podrán comprar tickets en efectivo y con tarjetas de crédito. Los menores pueden ingresar ya que se trata de un festival ATP (niños a partir de 4 años pagan entrada).

Durante gran parte del sábado 23 de febrero, los artistas se presentarán en el predio del Hipódromo, ubicado en la intersección de Libertador y Dorrego.

Bad Bunny llegará para desplegar sus éxitos y los temas de su debut, X100PRE, después de sus shows en el Luna Park y el interior del país en mayo de 2018. En estos meses puso su voz a una decena de hits en colaboración: "Mía", una balada trap al lado de Drake; el bogaloo sixtie de "I Like It", con Cardi B (se convirtió en la canción número uno en los Estados Unidos); el explosivo reggaetón "Te boté" (una cumbre del género con Casper, Nio García, Darell, Nicky Jam y Ozuna); la guajira "Mayores", con Becky G, y "Si tu novia me deja", con J. Balvin, otra colaboración que no hizo más que expandir el fenómeno viral de su música. "La suya fue la voz pop más importante de 2018 , la moneda común que todos querían intercambiar", afirmó The New York Times.

Bad Bunny junto a Drake 03:30

Video

Por su parte, Duki, el mayor representante de la escena del trap local, volverá a consagrarse como tal tras llenar un Luna Park también durante octubre del año pasado. El ex competidor de El Quinto Escalón (epicentro de las batallas de freestyle) tiene solo 22 años pero 2.6 millones de seguidores en Instagram.