El futuro de las organizaciones: lo que las empresas pueden aprender de Globant

La firma argentina apuesta a la autonomía y la motivación permanente de sus empleados para diferenciarse

Cuando en el año 2003 Martín Migoya, Guibert Englebienne, Néstor Nocetti y Martín Umarán fundaron Globant jamás hubieran pensado que poco tiempo después se convertirían en uno de los pocos "unicornios" de la región, aquellas empresas valuadas en más de 1000 millones de dólares. Con 40 operaciones en 12 países y clientes como Google , Santander, Fox, Southwest o LinkedIn, Globant es una compañía nacida en la Argentina pero absolutamente global en sus operaciones.

Englebienne es uno de los fundadores y CTO (Chief Technology Officer) de la empresa, quien nos permite adentrarnos en la construcción de lo que Globant considera el futuro de la organización.

"Nuestro negocio es el fitness organizacional. ¿Qué es esto? Una vez el productor de la película Piratas del Caribe dijo que él estaba en el negocio de la teletransportación, es decir, transportar a la audiencia a un mundo de fantasía. Nuestro negocio es asegurar que nuestros clientes estén en buena forma para seguir competitivos en el futuro ya que la tecnología exponencial los va a desafiar. A eso lo llamamos ? fitness organizacional'".

La búsqueda de la felicidad: Globant no solo desarrolla software ágil para sus clientes, sino que usa la agilidad para manejarse a sí misma. "Siempre pensamos en que dar mucha autonomía a nuestra gente, tener un ambiente de excelencia para desarrollarse y poseer un sentido de propósito era clave. Para el escritor Daniel Pink, esto motiva a cualquier individuo. Yo no puedo hacer un cliente feliz si no tengo un empleado que no esté bien. Había que crear una organización que haga felices a empleados y clientes."

A nivel organizacional, Globant es una " startup masivamente escalada", según la definición de Englebienne. Dentro de Globant conviven alrededor de 1100 equipos que desarrollan startups que van a ser implementadas en los clientes. Hay más de 1100 equipos llamados "pods", que son células con una metodología propia de trabajo. En Globant todo se maneja por células de equipo. Hasta el management de la compañía se maneja así. Hay 17 áreas de conocimientos en la empresa que confluyen en los "pods" para ejecutar iniciativas de los clientes.

"Buscamos que nuestros equipos sean autónomos y es importante que tengan un claro sentido de su misión. Hay determinados roles en las células: el emprendedor, es el que lidera al producto; el profesor es quien nivela a nivel conocimiento; el contador, quien lleva las métricas".

Reinvención permanente

Para Englebienne hoy los CEO están preocupados por la transformación digital. "Pero esto excede por mucho lo digital y tecnológico. Involucra un cambio cultural muy profundo, metodológico y tecnológico y de talento. Cada vez más nuestros clientes empiezan a venir con desafíos, ´el desafío es reinventarnos', dicen. La transformación digital es mucho más grande. Es querer comportarse como las empresas nativas digitales que hacen sus negocios con un modelo diferente. Estas tecnologías generaron un cisma. Un retailer hace 25 años era un supermercado. Hace 18, hablamos de Amazon o de Mercado Libre".

"El problema es cultural, ya que las organizaciones han sido pensadas con jerarquías, hay burocracias, aversión al riesgo y silos que impiden que la empresa innove rápido. Mi recomendación es focalizarse obsesivamente en el consumidor y lograr pequeños experimentos para convertirlos en grandes productos. Hoy hay empresas que exhiben muchas grietas frente a consumidores en cualquier industria que vayas. La gente internamente quiere llevar adelante iniciativas y no puede hacer nada".

"A los líderes de grandes organizaciones debería darnos vergüenza no poder hacer que nuestras organizaciones cambien. Hoy parece que es más fácil para un empleado decir ?me voy y hago algo desde cero porque acá no puedo crecer'".

Pero Globant también implementó otras herramientas para generar la cultura de la organización del futuro que desea. Desde el celular, los empleados pueden acceder a Better me, una solución para generar feedback a partir de un app disponible para jefes y colaboradores. Y Be There, un Instagram para la organización.

"Creo que para que las empresas sobrevivan y sean exitosas, herramientas estilo Startme Up son importantes para sacar a la luz temas que antes estaban escondidos. Cambiar a estructuras ágiles y en equipo. Y particularmente el poder abrazar la inteligencia artificial, ya que la transformación cognitiva va a cambiar el futuro de los negocios y el trabajo. Seis mil trescientos empleados de Globant están siendo entrenados en inteligencia artificial".

El autor es PhD y profesor de la Escuela de Negocios de la UTDT