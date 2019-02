Luego de tomarse unas vacaciones, los conductores de Telefe Noticias retornaron a sus funciones y alimentaron la fantasía de sus televidentes Crédito: Captura de pantalla

Luego de muchos años al frente del noticiero central de Telefe, Rodolfo Barili y Cristina Pérez dieron inicio a un juego con sus televidentes: en medio de guiños e indirectas, alimentaron la fantasía de que algo pasaba entre ellos por fuera de lo estrictamente laboral. La separación del periodista y la soltería de su compañera de equipo no hicieron más que ilusionar a sus seguidores, que hasta apodaron a la dupla "Rostina" (una mezcla entre sus dos nombres) y crearon cuentas en las redes sociales para celebrar ese amor en ciernes.

Este lunes, de cara al retorno de Barili y Pérez al noticiero de las 20, el canal se despachó con un romántico video adelantando el reencuentro , en el que sonaba como fondo un conocido bolero. "Lo mejor de las despedidas son los reencuentros. Cristina, Rodolfo, y la historia de un amor como no hay otro igual...", anunciaba la voz en off de un locutor, mientras se alternaba con fragmentos del noticiero en el que Pérez le confesaba a Barili que lo iba a extrañar durante sus vacaciones.Dejando detrás el tono romántico, el locutor anuncia que es la historia de un amor, en este caso, "¡por el periodismo!".

Lo cierto es que, tras tomarse unos días de descanso, Barili y Pérez volvieron a ponerse anoche al frente del noticiero. Y lo hicieron con mucho humor, y jugueteando con la idea de que se habían extrañado. En el comienzo del programa, cada uno salió de un costado de la pantalla gigante que funciona como parte de la escenografía, mientras una victoriosa música sonaba como fondo. "¿Pero cómo no voy a venir, Rodolfo? Deme un abrazo", dijo ella antes de saludar efusivamente a su compañero.

Al momento de la despedida, como es costumbre, siguieron con el "chichoneo". "Bueno, se fue el primero... ¿De qué se ríe?", inquirió Barili. "No, es que estoy contenta. Me faltaba algo y era esto", contestó ella, mirándolo con picardía. "Un día andaba por ahí, por el mundo y de pronto me gritaron 'Rostina'. Ya es global la cosa", siguió la periodista. El, en tanto, volvió al ataque: "Vemos si mañana me cuenta quién le sacaba las fotos en sus vacaciones".

"Nos hacemos cargo de que jugamos con esta historia porque es divertido. Somos medio cómplices y cada noche, al final del programa, hacemos un poco de novela, como hicimos siempre", explicaba la conductora el año pasado, cuando los rumores de romance entre ellos sonaban fuerte.