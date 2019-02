Subastan las cartas legales que enviaron los Beatles antes de su ruptura

La banda de Liverpool, en tiempos en que la disolución era inminente Fuente: Archivo

Dos cartas que anticiparon la eventual disolución de los Beatles serán subastadas en los próximos días. Se trata de dos documentos, uno enviado en enero de 1969 y el otro en abril del mismo año, que la banda le mandó a John Eastman y a Lee Eastman, padre y hermano de la fallecida de Paul McCartney , Linda Eastman.

La carta enviada en enero de 1969 está valuada en 225 mil dólares, mientras que la despachada en abril será vendida en 325 mil dólares. La primera pieza está firmada por los cuatro miembros de la banda e informa a Eastman padre que lo autorizan para actuar en nombre del grupo en las negociaciones que se llevarán acabo para la firma de unos contratos.

Sin embargo, la situación cambió radicalmente en poco tiempo y tres meses más tarde John Lennon , George Harrison y Ringo Star le envían una carta a Eastman hijo en la que dan por terminada la relación profesional. Los tres Beatles habían decidido trabajar con el manager de los Rolling Stones, Allan Klein, mientras que Paul McCartney seguiría haciéndolo con su suegro y su cuñado.

"Mediante esta carta le informamos que ya no se encuentra autorizado a actuar y presentarse como abogado o representante legal de los Beatles ni de ninguna compañía en donde la banda tiene el control", decía el escrito. "Reconocemos que usted está autorizado para representar a Paul McCartney y, personalmente y en este momento, le diremos a nuestros representantes que les brinden completa cooperación".

La carta que Lennon, Ringo y Harrison le enviaron a Eastman, en abril de 1969 Fuente: Archivo

Las tensiones acumuladas en la intimidad del grupo se habían agudizado en la segunda mitad de 1968, durante la grabación del llamado "Album Blanco". Esa experiencia estuvo marcada por una persistente batalla de egos y desencadenó un distanciamiento emocional y creativo entre John, Paul, George y Ringo.

El 8 de mayo de 1970 se estrenó en los cines Let It Be y se puso a la venta el disco del mismo nombre. Poco menos de un mes antes (el 10 de abril), McCartney había confirmado públicamente lo que era un secreto a voces: los Beatles se separaban.