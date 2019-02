Maju Lozano habló de su paso por el programa RSM: "Volvía a mi casa llorando"

La conductora de Todas las Tardes recordó lo mucho que le costó encontrar su lugar en el medio televisivo Fuente: Archivo

En abril pasado, Maju Lozano contó cómo su debut como conductora -con el programa Medios Locos, en 2012- se convirtió en una verdadera pesadilla para ella. Pues bien, ahora la animadora de Todas las Tardes volvió aún más lejos en el tiempo para recordar lo mucho que le costó encontrar su lugar en el medio como panelista del ciclo Resumen de los Medios, junto a Mariana Fabbiani y Humberto Tortonese.

"Lo padecí un montón", señaló alegando que se sentía fuera de lugar, durante una entrevista con el programa radial Por si las moscas. "No sabían qué hacer conmigo. A mí me costó un montón hacerme un lugar ahí porque todos tenían claro el rol de Tortonese, el de Mariana en la conducción y yo era como 'la graciosa'", explicó sobre su paso por el ciclo de América TV. "La televisión te exige un personaje y eso lo vas entendiendo con el tiempo", apuntó.

Ese rol de humorista no era algo que le quedara cómodo a Maju. "Me mandaron dos o tres veces a cubrir eventos en ese programa y me volví a mi casa llorando. Era una cosa que yo no podía hacer, sentía que había algo que podía dar y no lo estaba encontrando", reflexionó la conductora de Todas las Tardes.

"A veces te creés el personaje en el que te encasillan y te da miedo después no poder salir", analizó al hablar sobre como fueron para ella sus comienzos en la televisión. "A mí eso me hace entrar en pánico, por eso ahora la idea de meterme en temas más serios, me parece un desafío", finalizó.