Sofía Diamante 5 de febrero de 2019

El cambio en la interpretación del Gobierno sobre el esquema de subsidios a Vaca Muerta podría "debilitar la confianza de los inversores", advirtió la agencia de calificación de riesgo Moody's.

En un informe señaló que el límite que impuso el Ministerio de Hacienda, del cual depende la Secretaría de Energía, a los incentivos de precio otorgados a los proyectos de gas no convencional es "negativo en términos crediticios para los productores argentinos, ya que esto representa una disminución de sus flujos de fondos proyectados para el período 2018-2021". Sin embargo, aclararon que "no tiene consecuencias inmediatas en las calificaciones crediticias de estas empresas".

"Existe el riesgo de que tal cambio en la regulación impulse una desaceleración del crecimiento de los recursos de gas natural no convencional de la Argentina. El cambio en la política energética podría debilitar la confianza de los inversores y el entorno de negocios para el sector. Además, es probable que esto persuada a las compañías a postergar o reducir sus gastos de capital en proyectos de gas no convencional, forzando a Tecpetrol, YPF y PAE a realizar cambios en sus presupuestos y programas de inversiones para sus proyectos de gas natural no convencional", señaló.

La semana pasada, la Secretaría de Energía les anunció a las petroleras un cambio en la interpretación del esquema de incentivos fiscales a la producción no convencional de gas. En vez de dar el subsidio por toda la producción del hidrocarburo, como se estaba haciendo en los últimos meses, ahora el Estado sólo subvencionará la producción estimada inicialmente a la hora de presentar el proyecto.

Las desinversiones en la producción de gas de Vaca Muerta, sin embargo, comenzaron en octubre, cuando la productividad de la formación de no convencionales ya mostraba que en verano iba a haber un excedente de producción. El problema con el gas, a diferencia del petróleo, es que no se puede almacenar.

Si bien se comenzó a exportar gas a Chile para no perder la producción, la capacidad de transporte de los gasoductos limita la demanda que se pueda generar. Para que "explote verdaderamente Vaca Muerta", como dicen los ejecutivos de las petroleras, será necesario invertir en una planta de licuefacción para enviar el gas por barco a otros destinos. Mientras tanto, las inversiones se concentrarán en mayor medida en la producción de petróleo.