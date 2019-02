El periodista finalmente no regresará con su programa Pone Primera durante 2019 Fuente: Archivo

Días atrás, el flamante director de Radio Nacional Fernando Subirats le daba detalles a LA NACION sobre la renovada programación que regiría a partir del 4 de febrero en AM 870 y las señales de FM Rock, Clásica y Folklórica. En ese nuevo esquema, sorpresivamente no figuraba Poné Primera, el ciclo de Román Lejtman emitido en el horario de 8 a 10 durante los últimos años.

El propio Lejtman confirmó ayer la noticia del levantamiento de su programa a través de su cuenta de Twitter. Además, aprovechó para agradecer a los columnistas, productores y colaboradores que trabajaron a su lado durante estos años.

Consultado por LA NACION, el periodista dijo que la decisión de que Poné Primera no tenga continuidad en este 2019 fue tomada por la ahora exdirectora de la radio Ana Gershenson, días antes de presentar su renuncia. Sin embargo, fue Subirats el encargado de comunicarle la noticia, poco después de asumir el cargo.

"Fernando [Subirats] me informó que cambiaban el prime time de la radio, que iban a ver dónde ubicarme", señaló Lejtman. "Sé que Hernan [Lombardi Titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos] también intento retenerme. (...) En algún momento me dijeron de ir a Nacional Rock FM 93.7 o darme otro horario en la AM, pero prefirieron darle prioridad el ciclo que sale de San Juan [ Nos levantamos desde San Juan, de 6.30 a 9, con Roberto Di Luciano desde esa provincia y Lucía Rodríguez Bosch, Eduardo Aulicino y Ariel Hergot desde Buenos Aires] y a Silvina Chiediek [junto a Esteban Morgado y equipo, con Mil gracias, de 10 a 12]".

Por último, evitando entrar en polémicas, el periodista indicó que cuando se "decide un cambio de programación, hay que aceptarlo", y desestimó cualquier posibilidad de que el levantamiento de su ciclo de trate de un acto de censura.

LA NACION se comunicó con Gershenson, quien señaló que "el contrato [de Lejtman] terminó a fin de año y él lo sabía". Y agregó: "No se renovó porque todos decidimos este año darle más aire a programas del interior, hicimos varios cambios en las grillas y uno fue ese. No hay nada personal con Román".

Desde el departamento de Prensa de Radio Nacional, en tanto, hicieron saber que no habrá declaración alguna sobre la salida de Lejtman.