Por los subsidios al gas, Techint analiza dar de baja 300 empleos en Vaca Muerta

En medio de la disputa con el Gobierno por los millonarios subsidios al gas y luego de una asamblea multitudinaria esta mañana en Añelo, Neuquén, con alrededor de 20.000 trabajadores, Tecpetrol -la petrolera del Grupo Techint- daría de baja tres de los cuatro equipos que actualmente trabajan en el yacimiento Fortín de Piedra en Vaca Muerta.

Fuentes de Tecpetrol confirmaron a LA NACION que "debido al cambio de criterio en la resolución 46, han tenido que readecuar el plan de negocios en Fortín de Piedra, por lo que analizan reducir equipos de perforación". Según indicaron en la empresa, serían tres equipos.

"Tengo la información desde esta tarde", afirmó a este medio Guillermo Pereyra, senador nacional y secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado. "Lo que hicimos fue ponernos en alerta y esta mañana hicimos una asamblea masiva", indicó.

"Lo que no pueden hacer es despedir gente. Habían dicho que iban a suspender. Si despiden deberán cumplir con la ley 24.013, dar las razones y presentar sus balances. No creo que Tecpetrol esté en crisis. Nosotros, por ahora, no vamos a romper con los acuerdos firmados ni la paz social. Serán las empresas y el Gobierno los que deberán arreglas las cosas", dijo.

"En el día de la fecha el directorio de la sociedad ha instruido a la dirección general de la compañía a revisar los términos del Plan de Desarrollo del área Fortín de Piedra oportunamente aprobados, a fin de readecuar el flujo de fondos al nuevo escenario y mejorar sus indicadores financieros", informó Tecpetrol la semana pasada en una carta enviada a la Comisión Nacional de Valores (CNV) luego de que el Gobierno le confirmara en una reunión entre el sector petrolero y el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, que los subsidios al gas para los proyectos en Vaca Muerta se pagarían a la producción original y no total.

"(.) La Secretaría de Gobierno de Energía decidió modificar el criterio de cálculo correspondiente a los pagos de las compensaciones económicas previstas en la Resolución 46/2017, para el desarrollo de Vaca Muerta, imponiendo un límite a los mismos en función de volúmenes de producción estimados inicialmente por esta empresa en su presentación de agosto de 2017 y no acorde al total de la producción del área, tal como había sido pautado originalmente", había señalado la empresa al ente regulador.

Hasta ahora, Tecpetrol lleva ejecutados US$1800 millones de US$2300 en su proyecto de Fortín de Piedra. La firma explicó que Energía liquidó las compensaciones de abril, mayo, junio y julio de 2018 en base a la totalidad de la producción. Luego informó que esas liquidaciones estaban mal realizadas y que sólo correspondía el subsidio para la producción originalmente prevista, lo que actualmente entró en disputa. Tecpetrol estaba generando cerca de 15 millones de metros cúbicos diarios de gas, cuando originalmente había previsto 8 millones.

La medida tomada por el Gobierno la semana pasada generó malestar en el sector petrolero, tanto que impulsó a Tecpetrol a informar a la CNV la decisión de reservarse el derecho a tomar acciones legales contra el Estado por la reinterpretación de la resolución 46, aquella que establecía los subsidios."Es un cambio en las reglas de juego", indicaron en el sector. Sin embargo, varias petroleras consultadas ayer dijeron que no accionarían legalmente. Tampoco lo hará, por ahora, YPF que también había señalado que ese camino era una posibilidad. Tecpetrol, en tanto, sí presentará una reclamo administrativo.

La decisión de Lopetegui generó además malestar en el gobierno de Omar Gutiérrez en Neuquén, tanto que la semana pasada le reclamó al secretario de Energía a través de una carta que diera marcha atrás con la decisión oficial. Lo mismo hicieron ayer los trabajadores de la mano de Pereyra esta mañana en Añelo. Por ahora, en el Gobierno optaron por el silencio.